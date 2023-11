SENSORY™ SMELL in Gravy (brokjes in saus)

Omschrijving

Het belang van zintuigen bij katten Via haar zintuigen maakt een kat contact met de wereld om haar heen. Hoe prettiger deze zintuigen worden gestimuleerd, hoe gelukkiger een kat het leven zal ervaren. Daarom heeft Royal Canin de werking van de zintuigen van een kat goed bestudeerd en een voeding ontwikkeld die haar geur-, smaak- en mondgevoel optimaal stimuleert. ROYAL CANIN® SENSORY™ helpt de zintuigen van de katten te stimuleren en zo de voedingservaring te verbeteren. Wat draagt bij een prettige eetervaring bij katten? Het reukvermogen van de kat is haar superkracht. Een kat heeft maar liefst 200 miljoen geurgevoelige cellen, terwijl mensen er ‘maar’ 5 miljoen hebben. Met hun reukzintuig beoordelen katten hun eten of vinden zij hun prooi. Stimulatie van het unieke reukzintuig Van alle zintuigen is het reukzintuig verreweg het meest ontwikkeld bij katten. Voeding wordt allereerst beoordeeld aan de hand van geur. Hoe langer een kat snuffelt aan haar eten, hoe meer moleculen ze detecteert. Echter, als de kat snel begint met eten, geeft dat aan dat ze zeer gecharmeerd is van wat er voor haar neus staat. Haar reukvermogen blijft zelfs een rol spelen tijdens het eten en doorslikken. ROYAL CANIN® Sensory Smell bestaat uit duurzame vis welke is aangevuld met vettige, fruitige en nootachtige geurtjes. Het aromatische profiel is zo speciaal samengesteld dat geuren en smaken zich intenser door de voeding verspreiden om zo het unieke reukvermogen - en dus de smaakbeleving - van de kat extra te stimuleren.

