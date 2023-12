Omschrijving

Als katten gesteriliseerd of gecastreerd worden, veranderen hun voedingsbehoeften in vergelijking met die van andere katten. Ze hebben dan minder energie nodig en kunnen ook minder actief worden. Met een aangepast energiegehalte en een matig vetgehalte helpen correct afgemeten dagelijkse porties ROYAL CANIN® Sterilised in Loaf (paté in saus) een gezond gewicht te ondersteunen en behouden. ROYAL CANIN® Sterilised in Loaf is samengesteld om te passen in het optimale voedingsprofiel waar volwassen katten instinctief de voorkeur aan geven. Zo krijgt je kat zeker alle nodige voedingsstoffen binnen om gezond te kunnen blijven. Voorts helpt ROYAL CANIN® Sterilised in Loaf ook de urinewegen gezond te houden. Om tegemoet te komen aan de individuele voorkeur van elke kat is ROYAL CANIN® Sterilised ook verkrijgbaar als natvoeding in gelei, saus of als smakelijke, knapperige brok. Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je kat gemengd te voeren, zodat ze de optimale hoeveelheden droog-en natvoeding voorgeschoteld krijgt.

Meer lezen