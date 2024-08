Je kat ondersteunen bij darmproblemen

Wat kun je nog meer doen als je merkt dat je kat soms last heeft van zijn buik?

Geef je kat geen etensresten

Probeer niet te veel andere snoepjes of tussendoortjes te geven

Geef bij voorkeur het liefst alleen zijn eigen kattenvoer om de spijsvertering zo min mogelijk van slag te brengen

Geef je kat meerdere kleinere porties op een dag; katten eten het liefst meerdere kleine porties op een dag. Een voedingsautomaat kan dan uitkomst bieden.

Je kunt meer lezen over hoe het maagdarmstelsel van je kat werkt, zodat je hem nog meer kunt ondersteunen in een gezonde spijsvertering.

Is er ook licht verteerbaar kittenvoer?

Het spijsverteringsysteem van kittens is nog kwetsbaar en kan daardoor ook extra ondersteuning gebruiken. Zij hebben dus extra baat bij kwalitatief hoogwaardige kittenvoeding die bovendien past bij de levensfase waarin zij zitten. ROYAL CANIN® kittenvoedingen zijn speciaal samengesteld op datgene dat kittens nodig hebben om goed te groeien én bevatten licht verteerbare eiwitten zodat het spijsverteringsysteem niet te zwaar wordt belast. Kittenvoeding van Royal Canin bevat kwalitatief hoogwaardige licht verteerbare eiwitten en ondersteunt de weerstand en darmflora.

Overstappen naar ander kattenvoer

Als je besluit kattenbrokken te gaan geven om het maagdarmstelsel van je kat te ondersteunen, of als je je volgroeide kitten over wilt zetten op kattenvoer voor volwassen katten, is het extra belangrijk dat je dit met beleid doet. Kittens en katten met een kwetsbare maag of darmen hebben baat bij een geleidelijke overgang op nieuwe voeding.





Andere oorzaken van een kwetsbare spijsvertering

Als je kitten of kat echt last heeft van diarree of obstipatie is het altijd aan te raden contact op te nemen met je dierenarts. De dierenarts kan beoordelen of de symptomen die je kat laat zien mogelijk duiden op een onderliggend gezondheidsprobleem.