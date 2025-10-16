ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 volgt Royal Canin de visie dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van katten en honden. Daarom ontwikkelden wij met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met experts ROYAL CANIN® veterinaire voedingen. Voedingen die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Ondersteun jouw kat met diabetes met ROYAL CANIN® Diabetic ROYAL CANIN® Diabetic is voeding ter regulering van de glucosevoorziening (diabetes mellitus). Helpt de bloedsuikerwaarden te reguleren Een aangepaste voeding met een hoog eiwitgehalte, laag zetmeelgehalte en een aangepast vezelgehalte draagt bij aan het verminderen van schommelingen in de bloedsuikerspiegel na een maaltijd. Hoog eiwitgehalte Een gezonde spiermassa is essentieel voor katten met diabetes. Deze voeding bevat een hoog eiwitgehalte voor een betere ondersteuning en behoud van een gezonde spiermassa. Laag zetmeelgehalte Zetmeel zorgt voor een hogere bloedsuikerspiegel na de maaltijd. Deze voeding bevat weinig zetmeel en helpt daarmee de suikerspiegel na de maaltijd op peil te houden bij katten met diabetes. S/O Index Voedingen met het S/O Index logo helpen de urinewegen gezond te houden. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je kat geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding. Droog- en natvoeding combineren Elke kat heeft zijn eigen voorkeuren. Probeer daarom de ROYAL CANIN® Diabetic droogvoeding eens te combineren met ROYAL CANIN® Diabetic natvoeding. Door je kat zowel droog- als natvoeding te geven, bied je haar verschillende texturen aan, wat bij kan dragen aan smakelijkheid en een regelmatiger, voorspelbaar eetgedrag. Natvoeding heeft sterkere geuren en bevat veel vocht om je huisdier gehydrateerd te houden, terwijl droogvoeding wat makkelijker kan zijn om op te pakken en meer ondersteuning geeft aan het gebit, voor katten die daarbij wat hulp kunnen gebruiken.