Omschrijving

Heeft jouw kat wel eens last van haarballen? Je dierenarts kan een speciale voeding adviseren om haarbalvorming te helpen verminderen. Haarballen, is dat nou zo erg? Wanneer katten veel haren inslikken, bijvoorbeeld bij het wassen, dan kunnen deze haren ophopen en haarballen vormen. Hoewel haarballen soms onschuldig lijken, kunnen ze behoorlijk vervelend of zelfs gevaarlijk zijn voor je kat. Haarballen kunnen leiden tot constipatie, een verminderde eetlust en veel braken. Speciale voeding van de dierenarts ROYAL CANIN® Gastrointestinal Hairball biedt ondersteuning als jouw kat haarballen heeft. Deze dieetvoeding bevat een specifieke mix van vezels die helpen om de ingeslikte haren via de ontlasting uit te scheiden en zo de vorming van haarballen te verminderen. Ook bevat de voeding verschillende voedingsstoffen die de gezonde spijsvertering helpen behouden. ROYAL CANIN® Gastrointestinal Hairball is een uitgebalanceerde voeding die levenslang gegeven kan worden.

Meer lezen