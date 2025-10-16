ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Ondersteun de spijsvertering van jouw kat met ROYAL CANIN® Gastrointestinal Moderate Calorie ROYAL CANIN® Gastrointestinal Moderate Calorie is een speciaal samengestelde voeding voor katten ter vermindering van acute intestinale absorptiestoornissen en ter compensatie voor een slechte spijsvertering. Deze voeding is bedoeld voor katten die de neiging hebben om aan te komen. Ondersteunt de spijsvertering Een licht verteerbare voeding met uitgebalanceerde vezels, waaronder prebiotica, ter ondersteuning van een gezonde spijsvertering en transit. Matig energiegehalte Deze voeding bevat weinig calorieën om jouw kat te helpen een ideaal lichaamsgewicht te behouden. Hoge smakelijkheid Zeer smakelijke voeding om aan verminderde eetlust tegemoet te komen. S/O index Voedingen met het S/O Index logo helpen de urinewegen gezond te houden. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je kat geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding. Droog- en natvoeding combineren Elke kat heeft haar eigen voorkeuren. Probeer daarom de ROYAL CANIN® Gastrointestinal Moderate Calorie droogvoeding eens te combineren met ROYAL CANIN® Gastrointestinal Moderate Calorie natvoeding. Door je kat zowel droog- als natvoeding te geven, bied je haar verschillende texturen aan, wat bij kan dragen aan smakelijkheid en een regelmatiger, voorspelbaar eetgedrag. Natvoeding heeft sterkere geuren en bevat veel vocht om je huisdier gehydrateerd te houden, terwijl droogvoeding wat makkelijker kan zijn om op te pakken en meer ondersteuning geeft aan het gebit, voor katten die daarbij wat hulp kunnen gebruiken.