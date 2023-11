Omschrijving

Moet je kat regelmatig braken of heeft ze last van diarree? Bij maagdarmaandoeningen of spijsverteringsproblemen kan je dierenarts een speciale voeding adviseren om de spijsvertering te ondersteunen. Een gevoelige spijsvertering Problemen met de spijsvertering komen regelmatig voor bij katten. Dit kan behoorlijk vervelend zijn voor je kat! Speciale dieetvoeding van de dierenarts ROYAL CANIN® Gastrointestinal Moderate Calorie is speciaal ontwikkeld om de spijsvertering van je kat te ondersteunen. Heeft je kat door haar lastige spijsvertering minder trek in haar eten? ROYAL CANIN® Gastrointestinal Moderate Calorie is juist erg smakelijk en dat bevordert haar eetlust. De voeding heeft ook een gematigd energiegehalte. Dit helpt jouw kat op een gezond gewicht te blijven. ROYAL CANIN® Gastrointestinal Moderate Calorie is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding die levenslang gegeven kan worden.

