Omschrijving

Heeft je kat last van overgewicht? Heb je moeite om je kat weer op een gezond gewicht te krijgen, of om dat gezonde gewicht te behouden? Dan kan je dierenarts een speciale dieetvoeding adviseren die je helpt om je kat op haar ideale gewicht te krijgen en om dat gewicht te behouden. Overgewicht bij katten Wist je dat 50% van alle katten overgewicht heeft? Je kat kan hier veel last van hebben. Ze kan een verminderd uithoudingsvermogen hebben en slechter tegen de warmte. Maar door het extra gewicht worden ook haar gewrichten te zwaar belast. En ze heeft een groter risico op suikerziekte en andere aandoeningen. Het is dus belangrijk om je kat op een gezond gewicht te krijgen en te houden. Speciale dieetvoeding van de dierenarts ROYAL CANIN® Satiety Weight Management is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding die levenslang gegeven kan worden. De voeding geeft een verzadigd gevoel, zodat je kat niet de hele dag honger heeft en bedelt. Het helpt de spiermassa behouden tijdens het afvallen en ondersteunt de gewrichten. Ook na het bereiken van het streefgewicht helpt ROYAL CANIN® Satiety Weight Management je kat op een gezond gewicht te houden. Je kat zit weer lekker in haar vel!

