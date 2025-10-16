ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Help jouw kat en haar gevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen met ROYAL CANIN® Sensitivity Control ROYAL CANIN® Sensitivity Control is een speciaal samengestelde voeding voor katten ter vermindering van intoleranties voor bepaalde ingrediënten en/of voedingsstoffen. Geselecteerde eiwitten Deze voeding is speciaal samengesteld met een beperkt aantal eiwitbronnen, wat de kans op voedselallergieën helpt verminderen. EPA/DHA & barrièrefunctie van de huid Deze voeding is samengesteld met vetzuren die een gezonde spijsvertering en huid helpen te behouden. Ze ondersteunt de natuurlijke beschermende barrière van de huid. Ondersteunt de spijsvertering Voedingsstoffen die een evenwichtige spijsvertering ondersteunen. S/O index Voedingen met het S/O Index logo helpen de urinewegen gezond te houden. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je kat geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding. Droog- en natvoeding combineren Elke kat heeft haar eigen voorkeuren. Probeer daarom de ROYAL CANIN® Sensitivity Control droogvoeding eens te combineren met ROYAL CANIN® Sensitivity Control natvoeding. Door je kat zowel droog- als natvoeding te geven, bied je haar verschillende texturen aan, wat bij kan dragen aan smakelijkheid en een regelmatiger, voorspelbaar eetgedrag. Natvoeding heeft sterkere geuren en bevat veel vocht om je huisdier gehydrateerd te houden, terwijl droogvoeding wat makkelijker kan zijn om op te pakken en meer ondersteuning geeft aan het gebit, voor katten die daarbij wat hulp kunnen gebruiken.