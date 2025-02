Dieetvoer ter ondersteuning van nieren en hart bij katten

De nieren en het hart spelen een cruciale rol in de gezondheid en vitaliteit van jouw kat. Gespecialiseerde dieetvoeding ter ondersteuning van de nier- en hartfunctie bevat een uitgebalanceerde samenstelling met essentiële voedingsstoffen zoals omega-3 vetzuren, antioxidanten, een aangepast fosforgehalte en taurine. Deze voeding helpt de nieren te ontlasten en ondersteunt een optimale hartfunctie. Dit dieetvoer is uitsluitend verkrijgbaar bij de dierenarts. Vraag jouw dierenarts om advies over de juiste voeding voor jouw kat.