Blaasproblemen bij honden

De eerste stap om te herkennen dat uw hond niet in orde is of lijdt aan een urinewegprobleem, is het begrijpen van de symptomen. Elke hond is anders, maar als u een van deze gangbare symptomen waarneemt bij uw hond, is het van levensbelang dat u uw dierenarts bezoekt.

Symptomen en oorzaken van urolithiase bij honden

In bijna 20% van alle urinewegproblemen die aan dierenartsen worden voorgelegd, is de diagnose urolithiase - de vorming van 'urinewegstenen'. Deze stenen zijn een opeenhoping van verschillende mineralen die aanwezig zijn in de urine van uw hond. Als de concentratie van deze mineralen te hoog is, heeft het lichaam moeite om deze af te scheiden en beginnen deze te kristalliseren.

Als uw hond lijdt aan stenen, heeft uw hond mogelijk moeite met plassen of last van pijn tijdens het plassen omdat de urineweg door een steen wordt geblokkeerd. Bepaalde honden zijn meer vatbaar voor urolithiase, zoals kleinere rassen. Ze hebben een kleinere hoeveelheid urine en plassen minder vaak, waardoor de concentratie van chemicaliën hoger is. Het komt ook vaker voor bij volwassen en mannelijke honden.

Behandelingen voor honden met urolithiase

Afhankelijk van de ernst van het probleem, kan de dierenarts besluiten de steen operatief te verwijderen om te voorkomen dat uw hond verder ongemak ervaart. Vaak worden echter veranderingen in voeding en levensstijl doorgevoerd om te helpen de stenen op te lossen en verdere vorming te voorkomen.

Een dieet met een hoge vochtigheidsgraad - zoals natte voeding - helpt de urine van uw hond te verdunnen en voorkomt de opbouw van mineralen. Verder is het raadzaam om de hond te stimuleren om veel water te drinken en om hem regelmatig uit te laten zodat hij regelmatig kan plassen. Gespecialiseerde diëten kunnen ook helpen de pH-waarde van de urine van uw hond te veranderen en de vorming van bepaalde soorten stenen te voorkomen.