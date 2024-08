Meer over de gezondheid van de urinewegen en de voeding van uw hond

Urinewegproblemen kunnen honden op elk moment in hun leven treffen. Ze kunnen worden veroorzaakt door een combinatie van aanleg op basis van ras of genetische kenmerken, levensstijl en factoren zoals een bacteriële infectie. De voeding speelt een belangrijke rol in het behoud van een goede gezondheid van de urinewegen en kan worden gebruikt om potentiële problemen te helpen voorkomen.

Waarom is de gezondheid van de urinewegen van mijn hond belangrijk?

Een gezond urinewegstelsel is cruciaal voor de inwendige functies van uw hond. Het urinewegstelsel van uw hond, waartoe ook de nieren en de blaas behoren, zorgt voor de verwerking en afvoer van afvalstoffen uit het lichaam. In het geval van nierproblemen, kan het lichaam deze afvalstoffen niet meer verwijderen. Mogelijke blaasproblemen zijn infecties of stenen. Deze problemen kunnen van invloed zijn op het welzijn en de algehele gezondheid van uw hond.

Welke problemen met het urinewegstelsel kunnen zich voordoen bij honden?

Net als mensen, kunnen honden gevoelig zijn voor de vorming van 'stenen' in de urinewegen. Deze kunnen ontstaan wanneer de concentratie van bepaalde mineralen in de urine van uw hond te hoog wordt. De pH van de urine, de hoeveelheid urine en andere factoren spelen eveneens een rol in de vorming ervan. Bij honden ontstaan deze stenen meestal in de blaas in plaats van in de nieren (waar ze meestal worden aangetroffen bij mensen). Stenen in de blaas kunnen ontstekingen veroorzaken, de hond vatbaar maken voor urineweginfecties en zelfs een blokkade van de urinewegen veroorzaken.

Er zijn verschillende soorten stenen samengesteld uit verschillende mineralen en verbindingen. Voorbeelden hiervan zijn struviet, calciumoxalaat, uraat en cystine. Deze stenen worden gevormd in verschillende omstandigheden, waarbij de pH van de urine en genetische aspecten een rol spelen, evenals andere factoren.

Honden kunnen ook last hebben van een bacteriële infectie in hun urinewegstelsel. Dit kan leiden tot ongemak in de onderste urinewegen. Andere aandoeningen van de urinewegen die honden kunnen treffen zijn onder andere urine-incontinentie, aangeboren anatomische afwijkingen en tumoren.