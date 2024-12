Hoe u uw hond kunt helpen zwaarder te worden

Als uw hond recentelijk een operatie heeft ondergaan of ziek is geweest, is het mogelijk dat hij behoorlijk wat gewicht heeft verloren. Het is belangrijk dat hij zijn oude gewicht terugkrijgt, omdat dit belangrijk is voor het effectief laten functioneren van zijn vitale organen. Maar wat is de beste manier om dit voor elkaar te krijgen?

Wat is een gezond gewicht voor uw hond?

Elke hond heeft zijn eigen gezonde gewicht. Dat hangt af van zijn leeftijd, ras en geslacht. Uw dierenarts kan u adviseren over het ideale gewicht voor uw hond en hoeveel kilo hij moet aankomen om dit doel te bereiken. Het is belangrijk dat u deze informatie van uw dierenarts krijgt, omdat u anders uw hond makkelijk teveel te eten geeft en zo onbedoeld ervoor zorgt dat hij te zwaar wordt.

Als leidraad kunt u aanhouden dat als uw hond een gezond gewicht heeft, u zijn ribben kunt voelen. De ribben mogen echter niet uitsteken of vanaf een afstand zichtbaar zijn. Als zijn ribben of andere botten, zoals het bekken, van een afstand zichtbaar zijn, is uw hond te mager.

Het spijsverteringsstelsel van uw hond ondersteunen tijdens een periode dat hij zwaarder moet worden

Na een periode van herstel of ziekte zal het spijsverteringsstelsel van uw hond bijzonder gevoelig zijn. Het is van essentieel belang om zijn spijsverteringskanaal niet over te belasten tijdens de periode dat hij moet aankomen, omdat uw hond dan last kan krijgen van maagklachten, braken of diarree.

Eén van de belangrijkste onderdelen van het spijsverteringsstelsel van uw hond is de dunne darm. Dit is de plek waar voedingsstoffen worden opgenomen uit het voedsel van uw hond om door zijn organen te worden gebruikt. Het is ook de plaats in het lichaam van uw hond waar de microflora (de 'nuttige' bacteriën die bijdragen aan de gezondheid van de darm) en het grootste aantal immuuncellen zich bevinden. Het is om daarom van belang dat elk dieet voor gewichtstoename dat u uw hond geeft, de dunne darm en het spijsverteringskanaal als geheel ondersteunt zonder dat deze onnodig worden belast.