De risico's voor zwaarlijvige honden

Obesitas is niet alleen een toenemend probleem voor mensen, maar helaas ook voor honden. Uit meerdere studies blijkt dat momenteel ten minste één op de vijf honden in geïndustrialiseerde landen als zwaarlijvig te boek staat. Een zwaarlijvige hond loopt een groter risico op verschillende chronische, levenslange aandoeningen. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent.

Risico voor honden op zwaarlijvigheid

Een hond is zwaarlijvig wanneer hij 15% tot 20% meer weegt dan zijn ideale gewicht of wanneer de ribben niet meer zijn te voelen door zijn huid, vacht en lichaamsweefsel. Het risico op zwaarlijvigheid is afhankelijk van factoren zoals ras, genetische samenstelling, leeftijd, geslacht, levensstijl, dieet en het feit of uw hond al dan niet is gecastreerd.

Teven zijn bijvoorbeeld meer vatbaar om zwaarder te worden en ook gecastreerde honden lopen in vergelijking met niet-gecastreerde honden tweemaal zoveel risico om zwaarlijvig te worden. Problemen met het eetgedrag en de voedingsgewoontes die u zelf aanhoudt, hebben ook een aanzienlijke invloed op het gewicht van uw hond.

De risico's op zwaarlijvigheid bij honden

Als uw hond overgewicht heeft of zwaarlijvig is, loopt hij een groter risico op een aantal ernstige, levensveranderende aandoeningen:

Aanzienlijk lagere levensverwachting

Hart- en ademhalingsproblemen

Diabetes

Verminderde weerstand en daarmee een risico op infecties en andere ziekten

Osteo-articulaire aandoeningen zoals artritis

Hart- en vaatziekten

Nierstenen

Zwaarlijvige honden zijn doorgaans lusteloos, lui en weinig energiek, en doen vaak weinig moeite om te bewegen, te spelen of activiteiten te ontplooien.