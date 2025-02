Hondenvoer ter ondersteuning van gebit

Een gezond gebit is essentieel voor het welzijn van jouw hond. Voeding ter ondersteuning van de gebitsverzorging is speciaal ontwikkeld met een aangepaste brokstructuur en specifieke voedingsstoffen die helpen bij het verminderen van tandplak en tandsteen. Door het kauwen op de brokjes wordt een reinigend effect bevorderd, wat kan bijdragen aan een frisse adem en een gezond gebit. Kies uit ons assortiment droogvoer en natvoer dat is afgestemd op de gebitsverzorging van honden. Ontdek de mogelijkheden en bestel eenvoudig online.