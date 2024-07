Grote honden zijn heerlijk om om je heen te hebben. Hun spijsverteringsstelsel is relatief kort in verhouding tot hun lichaamsgrote en daarom zijn zij gevoeliger voor kwetsbaarheden in hun spijsverteringsstelsel. Daarom is ROYAL CANIN® Size Health Nutrition MAXI zo samengesteld dat het precies tegemoetkomt aan de behoeften van jouw grote hond.

Hoge verteerbaarheid

Ondersteuning van botten en gewrichten