Dieetvoer ter ondersteuning van gebitshygiëne, stressbeheersing en eetlustcontrole bij honden

Honden kunnen uiteenlopende gezondheidsuitdagingen hebben, zoals gebitsproblemen, stressgevoeligheid of een verhoogde eetlust. Gespecialiseerde dieetvoeding ter ondersteuning van de mondgezondheid bevat een aangepaste brokstructuur en voedingsstoffen die helpen bij het verminderen van tandplak en tandsteen. Voor honden die gevoelig zijn voor stress, is er voeding met specifieke voedingsstoffen die bijdraagt aan ontspanning. Daarnaast helpt voeding voor eetlustcontrole bij honden die neigen tot bedelen, dankzij een verzadigende mix van vezels en een uitgebalanceerd energiegehalte. Dit dieetvoer is uitsluitend verkrijgbaar bij de dierenarts. Bespreek met jouw dierenarts welke voeding het beste aansluit bij de behoeften van jouw hond.