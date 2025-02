Hondenvoer voor rashonden 5-10 kg – Puppy & Adult

Rashonden van 5 tot 10 kg hebben specifieke voedingsbehoeften, zowel als puppy als volwassen hond. Ons hondenvoer is afgestemd op de energiebehoefte en gevoelige spijsvertering van deze middelgrote kleine rassen. Puppy’s krijgen essentiële voedingsstoffen voor een gezonde groei en een sterk immuunsysteem, terwijl volwassen honden profiteren van een uitgebalanceerde voeding voor een glanzende vacht en sterke spieren. De brokjes zijn aangepast aan de kaakgrootte en kauwbehoefte van deze honden. Of je nu kiest voor droogvoer of natvoer, ons assortiment biedt optimale ondersteuning. Bestel eenvoudig online en geef jouw hond de voeding die hij nodig heeft.