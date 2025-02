Hondenvoer voor rashonden tot 4 kg – Puppy & Adult

Kleine rashonden tot 4 kg hebben specifieke voedingsbehoeften, zowel als puppy als volwassen hond. Onze voeding is speciaal samengesteld om te voldoen aan de energiebehoefte van kleine rassen, met aangepaste brokjes voor hun kleine kaken en gevoelige spijsvertering. Puppy’s krijgen essentiële voedingsstoffen voor een gezonde groei, terwijl volwassen honden profiteren van een uitgebalanceerde voeding voor een sterk immuunsysteem en een gezonde vacht. Of je nu kiest voor droogvoer of natvoer, ons assortiment ondersteunt de gezondheid en vitaliteit van jouw kleine rashond. Bestel eenvoudig online en geef jouw hond voeding op maat.