Omschrijving

ROYAL CANIN® Urinary Care Mini is geschikt voor honden met een lichaamsgewicht tot 10 kg en helpt de gezondheid van de urinewegen te ondersteunen. Deze brokken zijn speciaal ontwikkeld om je hond meer water te helpen drinken. Dit heeft een dubbel effect: allereerst spoelt het de blaas van je hond. Daarnaast helpt het de urine verdunnen. Alle ROYAL CANIN®-voedingen zijn volwaardig en bevatten hoogkwalitatieve eiwitten, vetten, vezels, vitamines en mineralen die je hond nodig heeft ter ondersteuning van zijn gezondheid. Geloof ons niet alleen op ons woord: ROYAL CANIN® Urinary Care Mini heeft zijn succes bewezen. Een interne studie heeft aangetoond dat ROYAL CANIN® Urinary Care Mini 21 procent meer verdunde urine geeft. Omdat elke hond uniek is, is ROYAL CANIN® Urinary Care Mini ook verkrijgbaar als smakelijke natvoeding. Natvoeding draagt bij aan een hoger vochtgehalte en bevat minder calorieën. Als je mixed feeding overweegt, het geven van zowel droog- als natvoeding, volg dan simpelweg de voedingsrichtlijnen op onze verpakking, zodat jouw hond precies de juiste hoeveelheid voeding binnenkrijgt.

