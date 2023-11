Omschrijving

Ook nu hij wat ouder wordt, blijft een uitgebalanceerde voeding voor jouw kleine hond belangrijk ter ondersteuning van zijn gezondheid.ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ is geschikt voor zeer kleine honden met een lichaamsgewicht tot 4 kilogram, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw kleine volwassen hond in het achterhoofd.De specifieke samenstelling van antioxidanten in deze voeding helpt om de vitaliteit van zeer kleine honden te behouden. De voedingsstoffen in ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ ondersteunen je volwassen hond bij de eerste tekenen van veroudering.Een uitgebalanceerde inname van voedingsvezels, waaronder psyllium, in ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ helpt samen met de uitermate goed verteerbare L.I.P. eiwitten bij een goede darmpassage en dragen bij aan een goede kwaliteit van de ontlasting.De voedingsstoffen in ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ zijn zeer geschikt voor honden, zoals de jouwe, die de eerste symptomen van ouder worden vertonen.De kleine en makkelijk te kauwen brokjes zijn perfect voor je kleine hond. Zelfs de meest kieskeurige eter kan de smaak en geur ervan niet weerstaan.Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

