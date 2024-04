Wat is de ziekte van Weil?

De ziekte van Weil is een zoönotische bacteriële infectie die - vaak via besmet water - wordt verspreid door ratten. Het is een extreem ernstige ziekte, die voor honden vaak dodelijk is.

Wat zijn de andere symptomen van de ziekte van Weil?

De klinische verschijnselen variëren van een milde subklinische infectie tot het falen van meerdere organen en de dood. Acuut nierletsel is de afgelopen jaren de meest voorkomende openbaring geweest van de ziekte van Weil bij honden. Honden die getroffen worden door de ziekte van Weil kunnen de volgende klinische symptomen vertonen:

Koorts en ziek

Pijnlijke spieren en tegenzin om te bewegen

Zwakheid

Depressie

Verlies van eetlust

Braken

Diarree

Hoesten

Snotvorming

Wat is de oorzaak van de ziekte van Weil?

De ziekte van Weil wordt veroorzaakt door bacteriën, die worden overgebracht door knaagdierenurine, die vervolgens kunnen worden doorgegeven aan mensen en bepaalde dieren, waaronder honden (zoönotische ziekte). De ziekte komt het meest voor in natte omgevingen zoals moerassige of modderige gebieden. Honden komen meestal in contact met de ziekte van Weil via geïnfecteerd water, tijdens het zwemmen, drinken of gewoon door er doorheen te lopen.

Kan mijn puppy worden gevaccineerd tegen de ziekte van Weil?

De ziekte van Weil kan worden voorkomen door vaccinatie, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw puppy de benodigde injecties op de juiste leeftijd krijgt.

Vaccinaties zijn het effectiefst wanneer ze op vaste datums met boosters worden gegeven. Voor puppy's wordt op een leeftijd van 6 tot 8 weken met een vaccinatieprogramma begonnen. De vaccinatie tegen de ziekte van Weil wordt meestal na 11 - 13 weken gegeven, met een booster na 15 - 17 weken.

Pas na de tweede serie injecties wordt uw puppy pas beschouwd als zijnde gevaccineerd tegen de ziekte van Weil.

Hoe weet of ik mijn puppy moet laten vaccineren?

De vaccins die aan puppy's worden toegediend, bevatten verplichte en aanbevolen vaccins. Het vaccin voor de ziekte van Weil is een van de verplichte vaccins en zal dus altijd aan uw puppy worden gegeven als onderdeel van het vaccinatieprogramma dat is opgezet door uw dierenarts.

Beschermt de vaccinatie altijd mijn hond tegen de ziekte van Weil?

Bij bepaalde ziekten, waaronder de ziekte van Weil, zijn een groot aantal ziekteverwekkers betrokken. Vaccinatie beschermt tegen de ziekteverwekkers die als de belangrijkste worden beschouwd, maar niet tegen alle.

Eenmaal gevaccineerd, kan uw puppy de ziekte nog steeds ontwikkelen als het in contact komt met andere bacteriestammen waarop het vaccin geen effect heeft. Zorg ervoor dat elk jaar boosterinjecties worden toegediend, zodat uw puppy immuun is voor nieuwe, op dat moment voorkomende bacteriestammen.

Wat te doen als ik denk dat mijn puppy is besmet

Als uw puppy een van de symptomen van de ziekte van Weil begint te vertonen, moet u onmiddellijk een dierenarts raadplegen. Deze bacterie is zoönotisch, wat betekent dat ze kan worden doorgegeven tussen verschillende soorten, inclusief mensen en andere dieren. Ga voorzichtig om met mensen of dieren die zijn besmet. Beschermende handschoenen worden altijd aanbevolen.

Uw dierenarts heeft een gedegen achtergrond nodig van uw puppy's medische gezondheid en levensstijl. Er zal een aantal tests worden uitgevoerd, zoals controle van het bloedbeeld, vaststellen van bloedprofielen vastgesteld en een urineanalyse om te bepalen of de puppy besmet is met de ziekte van Weil. Op basis hiervan kan de beste behandeling worden bepaald.

Zorg - ongeacht hoe waarschijnlijk het volgens u is dat uw hond in contact komt met bepaalde ziekten - er altijd voor dat hij de volledige serie verplichte vaccins heeft gehad. Bespreek de levensstijl van uw hond goed met uw dierenarts zodat uw hond ook de juiste aanbevolen vaccins krijgt.