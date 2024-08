Hunder og din mentale helse og velvære

Faste turer med hunden din

Daglige turer med hunden din, forutsatt at dette ikke er i strid med lokale restriksjoner, kan gi deg muligheten for å få frisk luft, mosjon og ha sosialt distanserte samtaler med andre som er ute med hunden. Dette kan bidra til å redusere stress og angst som kan oppstå under lokale nedstenginger, og det gir hunden din muligheten til å bruke opp overflødig energi.



Alle hunder trenger fysisk aktivitet og muligheten til å utforske i løpet av dagen. Det anbefales at man tar med hunden ut på tur minst to ganger om dagen. Faste turer gir deg også muligheten til å komme deg ut av huset, særlig nå som de fleste sannsynligvis tilbringer mer tid innendørs enn vanlig på grunn av koronaviruspandemien.





Ansvar ved å eie en hund

Eierskap av en hund er et stort ansvar og en betydelig økonomisk forpliktelse for mange. Pleien og omsorgen som skal til for å ta vare på en hund gjennom hverdagen, kan også være tidkrevende. Dette ansvaret kan likevel være til fordel for den mentale helsen og trivselen din. Som hundeeier må du treffe andre mennesker, for eksempel hundefrisører, veterinærer og andre hundeluftere, noe som kan bidra til å redusere ensomhet.



Ansvaret ved å eie et kjæledyr kan bidra til å gi dagene dine struktur og system. I disse utfordrende tidene har flere av hverdagsrutinene våre endret seg, for eksempel det å dra på jobb og eller å delta i sosialt samvær, og i noen tilfeller har de blitt helt borte. Derfor kan eierskap av en hund tilføre struktur og formål i dagene dine som kan oppleves som betryggende for mange.



Når vi stiller oss spørsmålet "kan hunder ha en positiv effekt på angst?", må vi huske på at det ikke finnes noen snarveier når det kommer til mental helse. Likevel ser det ut til at hundene våre kan spille en viktig rolle ved bidra til å lette på slike problemer, særlig i utfordrende og vanskelige tider.