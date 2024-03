Smakgaranti på Royal Canin – produkter

Vi er opptatt av at fôret vårt er av god kvalitet og smaker godt. Derfor tilbyr vi en garanti på all maten vår hvor du får pengene tilbake dersom hunden eller katten din ikke liker maten, - en såkalt smaksgaranti. Vår smaksgaranti betyr at hvis hunden eller katten din nekter å spise Royal Canin-fôret, kan du få et annet produkt fra Royal Canin eller pengene tilbake.



Følgende kriterier må oppfylles for at garantien skal gjelde:

• det er første gang kjæledyret prøver dette fôrproduktet

• produktet er fremdeles i sin originale emballasje

• minst 75 % av fôret er igjen i sekken eller pakken



Unntak fra garantien Smaksgarantien gjelder ikke dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

• katten eller hunden har dødd

• kjæledyrets næringsbehov har endret seg

• produktets best før-dato er utgått

• eieren av kjæledyret har kjøpt feil produkt

• de fysiske egenskapene til produktet ikke oppfyller kjæledyrets behov



Følg instruksjonene nedenfor for å utnytte smaksgarantien:



Privat dyreeier:

Om du er dyreeier og har kjøpt fôret i en veterinærklinikk, butikk eller en nettbutikk skal du kontakte dem. Har du derimot en kvalitetsreklamasjon ber vi deg kontakte oss, eller om du har behov for råd om hvilket fôr du skal bytte til.



Oppdretter:

Om du er registrert oppdretter hos oss og har kjøpt produktene via oss finner du vilkår og skjema til smaksgaranti og kvalitetsreklamasjon her. Gjelder det en kvalitetsreklamasjon ber vi deg om å kontakte oss.



Forhandler:

Om du er registrert forhandler hos oss finner du vilkår og skjemaer til smaksgaranti og kvalitetsreklamasjon her. Gjelder det en kvalitetsreklamasjon ber vi deg om å kontakte oss.