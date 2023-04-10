Rabattkuponger kan kun innløses i de fysiske butikker/klinikker- ikke online
DYREBUTIKKER OG ANDRE FORHANDLERE
|AASHEIM ZOO
|BORGGT. 40
|5417
|STORD
|ACELA HUND & KATT AS
|GREFSENVEIEN 107
|492
|OSLO
|AGDARS SPORTSFISKE AS
|FJORDGATA 46
|7010
|TRONDHEIM
|AGDER FÔRSENTER
|SOLHOLMSVN. 3
|4617
|KRISTIANSAND
|ALTA ZOO AS
|MARKEDSGATA 21-25
|9505
|ALTA
|ANDREASSEN BLOMSTER AS
|FÅBERGGATA 154
|2615
|LILLEHAMMER
|ARILD'S ZOO
|KINOGATEN 8
|1653
|SELLEBAKK
|ARKEN ZOO AS
|ÅSANE SENTER 37
|5116
|ULSET
|ARKTISKE HAGE NARVIK AS
|SLEGGESVINGEN 5
|8514
|NARVIK
|ARNA ZOO
|ÅDNAVEGEN 63 - ØYRANE TORG
|5260
|INDRE ARNA
|ÅRNES ZOO AS
|SETERSTØVEGEN 4
|2150
|ÅRNES
|ASKØY ZOO AS
|KLEPPEVEGEN 110 - ASKØY SENTER
|5308
|KLEPPESTØ
|AURSKOG FÔR OG FRITID
|SENTERVEIEN 15
|1930
|AURSKOG
|AWD TJENESTEHUND AS
|MANGERSNESVEGEN 89 A
|5936
|MANGER
|BAUSSIE AS
|HVITTINGFOSSVEIEN 131
|3085
|HOLMESTRAND
|BEISLAND BLOMSTER AS
|STRANDGATA 1
|4950
|RISØR
|BUDDY RAGLAMYR
|LONGHAMMARVEGEN 15
|5535
|HAUGESUND
|BUDDY TVEITA,TVEITA ZOO AS
|TVETENVEIEN 150
|671
|OSLO
|BUSTER HUND OG KATT AS GRÜNERLØKK
|Thorvald meyers gate 69
|552
|Oslo
|BUSTER HUND OG KATT FROGNER AS
|TRONDHEIMSVEGEN 86
|2040
|KLØFTA
|BUSTER HUND OG KATT FROGNER AS
|NIELS JUELS GATE 27
|257
|OSLO
|BUSTER ZOO AS AVD. MAJORSTUEN
|TORGVEIEN 2
|1400
|SKI
|BUSTER ZOO AS AVD. SKI
|TORGVEIEN 2
|1400
|SKI
|CALIPO AS (DYREBUTIKKEN KRISTIANSUND)
|VERKSTEDVEIEN 13
|6517
|KRISTIANSUND N
|CYPERUS AS - 935718, CITY SYD
|POSTBOKS 8980
|7439
|TRONDHEIM
|DALANE ZOO AS
|SJUKHUSVEIEN 27
|4373
|EGERSUND
|DIN BESTE VENN AS
|LJABRUVEIEN 87
|1266
|OSLO
|DIREKTE CONSULTING AS
|Storebotn Næringspark 53 H
|5309
|Kleppestø
|DOG CONSULT AS
|RØDSVEIEN 76
|1781
|HALDEN
|DOGMAN BUTIKER AS AVD ENHET PORSGRUNN
|Vestregata 21
|3919
|Porsgrunn
|DOGMAN BUTIKKER AS - GALLERIET KJØPESENTER
|Rådhusgaten 3
|5014
|Bergen
|DOGMAN BUTIKKER AS avd Kristiansand
|Barstølveien 29
|4636
|Kristiansand
|Dogman Butikker AS Avd Trondheim
|Ivar lykkes väg 3
|7075
|Tiller
|DOGMAN BUTIKKER AS Avd. SANDNES
|Elvegata 11
|4306
|Sandnes
|DRAMMEN ZOO CENTER A/S
|TOMTEGATA 36
|3012
|DRAMMEN
|DYR OG HOBBY
|SJØRBERGSGATA 26
|8800
|SANDNESSJØEN
|DYREBAR AS
|FURUVEIEN 1
|2020
|SKEDSMOKORSET
|DYREBUTIKKEN NÆBB & KLØR AS
|MOAFJÆRA 14
|7606
|LEVANGER
|DYREBUTIKKEN RÅDE
|MOSSEVEIEN 12
|1640
|RÅDE
|DYREFOREXPRESSEN AS
|Rødskiferveien 1
|1352
|Kolsås
|DYREGO GJØVIK
|Jernbanesvingen 26
|2821
|Gjøvik
|DYREGO HAMAR
|POSTBOKS 18
|7601
|LEVANGER
|DYREGO KOLBOTN
|STRANDLIVEIEN 4
|1410
|KOLBOTN
|DYREGO LAMBERTSETER
|Cecilie Thoresens vei 17
|1153
|Oslo
|DYREGO MANGLERUD
|Plogveien 8
|679
|Oslo
|DYREGO OSLO CITY
|POSTBOKS 18
|7601
|LEVANGER
|DYREGO SANDVIKA
|Brodtkorbsgate 7
|1338
|Sandvika
|DYREHJØRNET AS
|PRESTEGÅRDSALLEEN
|3070
|SANDE I VESTFOLD
|DYRENES BESTE VENN AS
|BYVEGEN 78
|5200
|OS
|DYRENES BUTIKK BERGEN AS
|STRØMGATEN 8
|5015
|BERGEN
|DYREPARADISET AS
|SVINESUNDPARKEN 3
|1778
|HALDEN
|DYRESJAPPA AS
|VOGTS GATE 55
|476
|OSLO
|DYRESKOGEN AS
|STORGATA 99
|2390
|MOELV
|DYRISK AS
|BEDEHUSVEGEN 16
|4270
|ÅKREHAMN
|EBNES HAGE SENTER AS
|HEIABØVEIEN 7
|5580
|ØLEN
|EIDSVOLL DYREBUTIKK AS
|WERGELANDS GATE 8
|2080
|EIDSVOLL
|ELITE ZOO STJØRDAL
|KJØPMANNSGATA 40
|7500
|STJØRDAL
|ENEBAKK DYREBUTIKK AS
|OSLOVEIEN 525
|1914
|YTRE ENEBAKK
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. ORKDAL (BUDDY)
|MÆLAVEIEN 2
|7300
|ORKANGER
|FAGERLUND'S
|SENTRUMSVEIEN 18
|9040
|NORDKJOSBOTN
|FINNSNES DYR OG UTSTYR AS
|Storgata 7
|9300
|Finnsnes
|FOSNAVÅG SPORT AS
|Holmslidgata
|6090
|FOSNAVÅG
|FREDRIKSTAD HAGESENTER AS
|ROLVSØYVEGEN 205
|1617
|FREDRIKSTAD
|GJØVIK HEST OG HUND AS
|STRANDGATA 16
|2815
|Gjøvik
|GLITRE ZOO A/S AVD. ASKER
|GRANDSTUVEIEN 12B
|1185
|OSLO
|GLITRE ZOO A/S AVD. HOLMEN
|Vogellund 6
|1394
|Nesbru
|GULLFISKEN BØ AS
|STASJONSVEGEN 28
|3800
|BØ I TELEMARK
|HALIPET DRIFT AS AVD. HAMAR
|MAXI STORSENTER
|2316
|HAMAR
|HALIPET DRIFT AS AVD. LILLEHAMMER
|STORGATA 148
|2615
|LILLEHAMMER
|HØNEFOSS AKVARIUM
|STANGS GATE 7
|3510
|HØNEFOSS
|HUND SOM HOBBY
|SØBSTADVEIEN 7
|7088
|HEIMDAL
|JANNE’S DYREBUTIKK AS
|STEINHAGEN 2
|4105
|JØRPELAND
|JESSHEIM ZOOSENTER AS
|FURUSETHGATA 5
|2050
|JESSHEIM
|K SPORT AS/ZOOLOFTET
|SENTRUMSGATA 1
|7970
|KOLVEREID
|KATZOO, DYRENES VERDEN AS
|BRUGATA 16
|2380
|BRUMUNDDAL
|KLØFTA ZOO.NO (PET-MIX AS)
|ILEVEGEN 1A
|2040
|KLØFTA
|KNURR & BJEFF AS
|KVERNHUSMYRANE 10
|5914
|ISDALSTØ
|KRIZOO AS, TØNSBERG
|HÅNDVERKERGATEN 4
|3117
|TØNSBERG
|KRØGENES DYREHANDEL AS, BUDDY ARENDAL
|Kystveien 240
|4842
|Arendal
|KVADRATUREN ZOO
|KIRKEGATA 12
|4611
|KRISTIANSAND S
|LABBEN DYREBUTIKK AS
|STORGATA 48
|2870
|DOKKA
|LABBEN HUND OG KATT
|Haakon tveters vei 88/89
|686
|OSLO
|LADY & LANDSTRYKER'N AS
|INDUSTRIGATEN 4
|3515
|HØNEFOSS
|LASSE OLDEN/FOR OG UTSTYRSBUTIKKEN PÅ BREKSTAD
|JØRGEN BJELKES VEI 15
|7140
|OPPHAUG
|LASSIE & GARFIELD
|STORGATA 38
|2750
|GRAN
|LEONTIN'S HUND v/PÅL LEONTIN
|BAMRUDVEIEN - BRÅTAN
|2093
|FEIRING
|LERVIK ZOO AS
|OASEN STORSENTER
|5542
|KARMSUND
|LILLESTRØM AKVARIUM,TORV
|Storgata 15
|2000
|LILLESTRØM
|LINGUA AS (THZ VALENTINLYST)
|VALENTINLYST SENTER,OLAV MAGNU
|7046
|TRONDHEIM
|LIVLIG-HÆGELAND
|FROLANDSENTERET 3B
|4820
|FROLAND
|LIVZOO AS
|STRANDPARKEN 3
|3187
|HORTEN
|LOFOTEN DYREBUTIKK PETS
|LOFOTGATA 33
|8300
|SVOLVÆR
|Lørenskog Hundesalong & Dyrebutikk
|Fjellhamarveien 56F
|1472
|FJELLHAMAR
|LUDO GRORUD ZOO AS
|BERGENSVEIEN 8
|963
|OSLO
|LUKSUSDYRET AS
|Kaldekjeldevegen 4
|3830
|Ulefoss
|M2M DYREVERDEN AS, LILLEHAMMER ZOO
|Storgata 61
|2609
|LILLEHAMMER
|MALI PARTNER AS
|OLAV KYRRESVEI 2
|1639
|GAMLE FREDRIKSTAD
|MAX OS AS
|TORGGATA 8
|5200
|OS
|MIDTUN ZOO ÅSANE AS
|LITLÅSVEIEN 49
|5132
|NYBORG
|MIDTUN ZOO SENTER AS
|MIDTUNHEIA 20
|5224
|NESTTUN
|MOLDE ZOO AS
|BIRGER HATLEBAKKS VEI 1 - 5
|6415
|MOLDE
|MUSTI ALTA
|Bjørn Wirkolas vei 17
|9510
|ALTA
|MUSTI ARENDAL
|STRØMSBUSLETTA 9
|4847
|ARENDAL
|MUSTI ASKIM
|STALLGATA 1
|1811
|ASKIM
|MUSTI BERGEN ÅSANE
|LIAMYRANE 8
|5132
|NYBORG
|MUSTI BERGEN LAGUNEPARKEN
|LAGUNEVEIEN 13
|5239
|RÅDAL
|MUSTI BOGSTADVEIEN
|Bogstadveien 27b
|355
|OSLO
|MUSTI BRAKEROYA
|BRANDTENBORGGATA 1
|3012
|DRAMMEN
|MUSTI DRAMMEN ÅSSIDEN
|INGENIØR RYBERGSGATE 56B
|3024
|DRAMMEN
|MUSTI DRAMMEN STRØMSØ
|BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 60
|3044
|DRAMMEN
|MUSTI ELVERUM
|KIRKEVEIEN 4
|2406
|ELVERUM
|MUSTI GJØVIK
|Ringveien 3
|2815
|Gjøvik
|MUSTI GRIMSTAD
|BARK SILAS VEI 8
|4876
|GRIMSTAD
|MUSTI HARSTAD
|VERKSTEDVEIEN 7
|9406
|HARSTAD
|MUSTI HØNEFOSS
|DRONNING ÅSTAS GATE 4
|3511
|HØNEFOSS
|MUSTI HORISONT
|MYRDALSVEGEN 2
|5131
|NYBORG
|MUSTI JESSHEIM
|Industrivegen 9
|2069
|Jessheim
|MUSTI KARMØY
|AUSTRE VEAVEG 3
|4276
|VEDAVÅGEN
|MUSTI KONGSBERG
|INGEBJØRG HOLTHES VEI 4
|3612
|KONGSBERG
|MUSTI LAKSEVÅG
|KRINGSJÅVEIEN 83-89
|5163
|LAKSEVÅG
|MUSTI LARVIK
|Elveveien 8
|3262
|Larvik
|MUSTI LILLESAND
|SENTERVEIEN 30
|4790
|LILLESAND
|MUSTI MO I RANA
|TERMINALVEIEN 1
|8624
|MO I RANA
|MUSTI MOLDE
|FANNESTRANDVEGEN 49B
|6415
|MOLDE
|MUSTI NARVIK
|BOLAGSGATA 18
|8514
|NARVIK
|MUSTI OSLO COLLOSEUM
|Sørkedalsveien 10
|369
|OSLO
|MUSTI RÅHOLT
|Trondheimsveien 266-268
|2070
|RÅHOLT
|MUSTI SANDVIKA
|SANDIKSVEIEN 176
|1337
|SANDVIKA
|MUSTI SARPSBORG BORGENHAUGEN
|RÅDHUSVEIEN 24
|1739
|BORGENHAUGEN
|MUSTI SLEPENDEN
|Pustutveien 6-14
|1396
|Billingstad
|MUSTI STORD
|MEATJØNNSHAUGEN 10
|5412
|STORD
|MUSTI TROMSØ PYRAMIDEN
|SOLSTRANDVEIEN 47
|9020
|TROMSDALEN
|MUSTI ULLEVÅL STADION
|Sognsveien 75-77
|855
|OSLO
|MUSTI VENNESLA
|VIGELANDS BRUGS VEG 3
|4700
|VENNESLA
|MUSTI VINTERBRO
|BOGSTADVEIEN 27B
|355
|OSLO
|NORSK VARESALG AS
|LILLEENGVEIEN 12
|1523
|MOSS
|NYE ZOO-1 FØRDE AS
|Storehagen 9
|6800
|Førde
|ODDERNES GARTNERI AS
|ØSTERVEIEN 59
|4631
|KRISTIANSAND S
|OLSENS ENKE DRAMMEN AS
|INGENIØR RYBERGS GATE 98
|3024
|DRAMMEN
|OLSENS ENKE HORTEN AS
|TRIMVEIEN 41D
|3188
|HORTEN
|OPPLAND HAGESENTER AS
|KALLERUDLIA 2
|2816
|GJØVIK
|ØRVIK PLANTEMARKED AS
|DALANEVEIEN 2
|3770
|KRAGERØ
|PELS & POTE AS
|NYGAARDS ALLE 3
|3160
|STOKKE
|PET-MIX AS AVD ST.HANSHAUGEN
|DALSBERGSTIEN 12
|170
|OSLO
|PET-MIX AS AVD VESTBY
|SENTERVEIEN 6
|1540
|VESTBY
|PETS ASKER AS
|RØYKENVEIEN 143
|1386
|ASKER
|PETS BAMBLE ZOO AS
|HERREVEIEN 24
|3960
|STATHELLE
|PETS HASLE
|GRENSEVEIEN 50
|579
|OSLO
|PETS NORDFJORD AS
|Eidsgata 45
|6770
|Nordfjordeid
|PETXL STORES AS Avd PETXL ÅLESUND
|Langelandsvegen 25
|6010
|Ålesund
|PETXL STORES AS Avd PETXL HØNEFOSS
|Drammensveien 167
|277
|OSLO
|PETXL STORES AS Avd PETXL KRISTIANSAND AS
|Barstølveien 58
|4636
|Kristiansand
|PETXL STORES AS Avd PETXL LADE
|HÅKON VII GATE 12
|7040
|TRONDHEIM
|PETXL STORES AS Avd PETXL STAVANGER
|LAGERVEIEN 7
|4033
|STAVANGER
|PETXL STORES AS Avd PETXL TØNSBERG
|SLAGENVEIEN 16
|3110
|TØNSBERG
|PLANTASJEN ÅLESUND
|HOLEN
|6019
|ÅLESUND
|PLANTASJEN ALNABRU
|SMALVOLLVEIEN 62
|667
|OSLO
|PLANTASJEN ASKIM
|TORGET 12
|1831
|ASKIM
|PLANTASJEN BÆRUM
|JOHS. HAUGERUDSVEI 20
|1351
|RUD
|PLANTASJEN BODØ
|INNSTRANDVEIEN 25
|8020
|BODØ
|PLANTASJEN DROTNINGSVIK
|ALVEHAUGEN 6
|5179
|GODVIK
|PLANTASJEN ELVERUM
|TOROLF STORSVEENSVEI
|2411
|ELVERUM
|PLANTASJEN FREDRIKSTAD
|DIKEVEIEN 30
|1661
|ROLVSØY
|PLANTASJEN HALDEN
|SVINESUNDPARKEN 4
|1789
|BERG I ØSTFOLD
|PLANTASJEN HØNEFOSS
|BARBROVEIEN 1
|3511
|HØNEFOSS
|PLANTASJEN JESSHEIM
|NÆRINGSPARKVEIEN 2
|2050
|JESSHEIM
|PLANTASJEN KOLBOTN NY
|Sofiemyrveien 7
|1412
|SOFIEMYR
|PLANTASJEN KRISTIANSAND
|BARSTØLVEIEN 60-62
|4636
|KRISTIANSAND S
|PLANTASJEN LILLEHAMMER
|STRANDPROMENADEN 72
|2609
|LILLEHAMMER
|PLANTASJEN LUND
|STADIONVEIEN 14
|4632
|KRISTIANSAND S
|PLANTASJEN MANDAL
|HOLUMSVEIEN 21
|4516
|MANDAL
|PLANTASJEN MJØNDALEN
|ORKIDEHØGDA 5
|3050
|MJØNDALEN
|PLANTASJEN MO I RANA
|SVORTDALEN 20
|8624
|MO I RANA
|PLANTASJEN NAMSOS
|SANDGATA 6
|7800
|NAMSOS
|PLANTASJEN ØSTSIDEN (FREDRIKSTAD)
|SORGENFRI ALLÈ 4
|1654
|SELLEBAKK
|PLANTASJEN RÅHOLT
|GLADBAKKGUTUA 11
|2070
|RÅHOLT
|PLANTASJEN RYGGE
|KVAENVEIEN 9
|1529
|MOSS
|PLANTASJEN SJØLUND TROMSØ
|KVALØYVEIEN 287
|9016
|TROMSØ
|PLANTASJEN SKEDSMO
|TRONDHEIMSVEIEN 36
|2013
|SKJETTEN
|PLANTASJEN SKI
|KVELDROVEIEN 49
|1407
|VINTERBRO
|PLANTASJEN SLEMMESTAD
|ETERNITVEIEN 4
|3470
|SLEMMESTAD
|PLANTASJEN STORD
|HATLANDSMYRO 15
|5412
|STORD
|PLANTASJEN TUNEJORDET
|HUNDSKINNVEIEN 97
|1711
|SARPSBORG
|PLANTASJEN VESTBY
|HØGDAVEIEN 1-3
|1540
|VESTBY
|PLANTASJEN VOLDA
|FURENE
|6100
|VOLDA
|PRESTFOSS HAGESENTER AS
|SKARTUMVEIEN 2
|3350
|PRESTFOSS
|RÅHOLT ZOO.NO (PET-MIX AS)
|AMFI EIDSVOLL
|2070
|RÅHOLT
|RAMSES ZOO DRØBAK AS
|HOLTERVEIEN 3
|1440
|DRØBAK
|RAUFOSS ZOOSENTER AS
|STORGATA 49
|2830
|RAUFOSS
|RØA HUNDESPORT & ZOO AS
|VÆKERØVEIEN 210
|751
|OSLO
|RUNES HUNDEFÔRSERV. AS LAGER
|SMIDSRØDVEIEN 3A
|3120
|NØTTERØY
|RYKKE GARTNERI OG HAGESENTER AS
|BRYNAMOEN 12
|5705
|VOSS
|SAMSON & SOFUS AS
|Helganesvegen 34
|4262
|AVALDSNES
|SENSICARE AS
|LERSTADVEGEN 539
|6018
|ÅLESUND
|SENTRUM DYR & UTSTYR
|C.M. HAVIGS GATE 5
|8656
|MOSJØEN
|SIRIUS AS,BORG DYRESENTER
|KLOKKERGÅRDSVEIEN 31,BORG STOR
|1711
|SARPSBORG
|SKEDSMO HUND & KATT AS
|HUSEBYVEIEN 8
|2020
|SKEDSMOKORSET
|SKI AKVARIUM AS
|JERNBANESVINGEN 6
|1400
|SKI
|SMÅ OG STORE POTER AS
|STRANDGATA 16
|6230
|SYKKYLVEN
|SOLBLOMSTEN AS
|OTTERVEIEN 1
|9300
|FINNSNES
|SØRLANDSPARKEN HUND OG KATT
|BARSTØLVEIEN 13
|4636
|KRISTIANSAND S
|SORTLAND DYR OG UTSTYR AS
|Gårdsalleen 2d
|8400
|SORTLAND
|STEINKJER DYREBUTIKK AS (FROMOZOO)
|SJØFARTSGATA 2
|7725
|STEINKJER
|STRØMMEN ZOOSENTER AS
|STRØMMEN STORSENTER
|2010
|STRØMMEN
|SVEIO LAVPRIS AS
|LONGHAMMARVEGEN 24
|5536
|HAUGESUND
|SVOLVÆR DYR OG UTSTYR AS
|FISKERGATA 22
|8300
|SVOLVÆR
|TOM & JERRY ZOO AS
|HARDANGERFJORDVEGEN 640
|5610
|ØYSTESE
|TRINES HUNDESALONG
|BRATSBERGVEGEN 30
|7037
|TRONDHEIM
|TROPEBUA ZOO
|GRIMMERGATA 1
|6002
|ÅLESUND
|TROPEHUSET ULSTEINVIK
|AMFI BRATTØRA
|6065
|ULSTEINVIK
|TROPEHUSET ZOO ENGROS AS
|BRAUTVEGEN 20
|4340
|BRYNE
|TYNSET ZOO AS
|RINGVEGEN 12
|2500
|TYNSET
|VALDRES HAGESENTER HAGELAND
|MARKAVEGEN 7
|2920
|LEIRA I VALDRES
|VEIDEMANNENS JAKT-FISKE OG FRILUFTSUTSTYR
|SAM EYDES GATE 93
|3660
|RJUKAN
|VOIGTS JAKT OG FISKE AS
|ØVREVEIEN 1
|9325
|BARDUFOSS
|WARNICK AS
|STRANDPROMENADEN 85
|2609
|LILLEHAMMER
|WOLARE AS
|HARDANGERVEGEN 25
|5705
|VOSSEVANGEN
|ZOO 1 STOA AS
|SØRSVANNSVEIEN 14
|4848
|ARENDAL
|ZOO PARTNER INTERNATIONAL AS
|IVAR LYKKES VEG 4
|7075
|TILLER
|ZOO-1 ELVERUM ZOO AS
|HOVETBAKKEN 11B
|3937
|PORSGRUNN
|ZOO-1 GOL AS
|SENTRUMSVEGEN 116
|3550
|GOL
|ZOO-1 MOA
|ASBJØRN & MOEN AS
|6010
|ÅLESUND
|ZOO-1 MOLDE AS
|MOLDEGÅRDSVEGEN 5
|6415
|MOLDE
|ZOO-1 STRYN AS
|Tonningsgata 4
|6783
|Stryn
|ZOOHUSET GULSKOGEN AS
|GULDLISTEN 35
|3048
|DRAMMEN
|ZOOKRABATEN AS
|KULLTANGVEIEN 70
|3921
|PORSGRUNN
|ZOOMARKEDET AS,KROKSTAD
|KJERRATEN 3, KROKSTAD SENTER
|3055
|KROKSTADELVA
|ZOOMARKEDET EIKERSENTERET
|PRESTEBRÅTAN 6
|3300
|HOKKSUND
|ZOOPER AS
|HILLEVÅGSVEIEN 91
|4016
|STAVANGER
|ZOO-SENTERET
|VILLAVEGEN 1
|1920
|SØRUMSAND
|ZOOSERVICE AS
|FJELLAVEGEN 228
|5357
|FJELL
|ZOOTORGET AS
|Rådhusgata 6
|1830
|ASKIM
KLINIKKER
|ABC DYREKLINIKK LILLEHAMMER AS
|HAMARVEIEN 68A
|2613
|LILLEHAMMER
|ALVER DYREKLINIKK AS
|Stølen 11a
|5911
|ALVERSUND
|ANICURA AS AVD BERGEN SØR
|Søråshøgda 7b
|5235
|Rådal
|ARKEN DYREKLINIKK AS
|INDUSTRIVEIEN 8
|4330
|ÅLGÅRD
|BORG DYREKLINIKK AS
|STATSMINISTER TORPSVEI 2
|1722
|SARPSBORG
|DYREHELSESENTERET BERGEN AS
|Kokstadvegen 46
|5257
|KOKSTAD
|EMPET AS AVD. HOLSTAD
|ÅSVEIEN 200
|1400
|SKI
|EVIDENSIA SMÅDYR AS AVD HARSTAD DYRESYKEHUS
|KLUBBVEIEN 14
|9406
|HARSTAD
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD BÆRUM DYREHOSPITAL
|BRYNSVEIEN 98
|1352
|KOLSÅS
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD GRORUDDALEN DYREKLINIKK
|STOVNER SENTER 3
|985
|OSLO
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD LØRENSKOG DYREKLINIKK
|SOLHEIMSVEIEN 56
|1470
|LØRENSKOG
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD SØRLANDET DYRESYKEHUSET
|Krittveien 2
|4656
|Hamresanden
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD TROMSØ VETERINÆRSENTER
|STRANDVEIEN 134
|9006
|TROMSØ
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. ÅSSIDEN DYREKLINIKK
|LANDFALLØYA 105
|3023
|DRAMMEN
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. DYREKLINIKK LILLEHAMMER
|BØRRESENSVEI 4
|2615
|LILLEHAMMER
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. KRISTIANSAND DYREKLINIKK
|Torridalsveien 49
|4630
|Kristiansand
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. ORKDAL DYREKLINIKK
|MÆLAVEIEN 2
|7300
|ORKANGER
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. OSLO DYRESYKEHUS
|DRONNINGENS GATE 16
|152
|OSLO
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, Avd. SANDEFJORD DYREKLINIKK
|POSTBOKS 40
|3246
|SANDEFJORD
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. SØGNE DYREKLINIKK
|Rådhusveien 51
|4640
|Søgne
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. TRONDHEIM DYRESYKEHUS
|Østre rosten 78 B
|7075
|TRONDHEIM
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. VESTFOLD DYREHOSPITAL
|MÅKEVEIEN 2 A
|3112
|TØNSBERG
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. VOLVAT DYREKLINIKK
|Hoffsveien 14
|275
|OSLO
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, ROGALAND DYRESYKEHUS
|Lindevegen 1
|4340
|BRYNE
|FLORØ DYREKLINIKK AS
|HJELLEGATA 4
|6900
|FLORØ
|GLÅMDAL DYREKLINIKK AS
|TRONSMOSVEG 10
|2211
|KONGSVINGER
|INDRE NORDMØRE VETERINÆRKONTOR AS
|Øravegen 23
|6652
|SURNA
|JÆREN SMÅDYRKLINIKK AS
|MORENEFARET 1
|4340
|BRYNE
|LILLEHAMMER DYREKLINIKK
|Fåberggata 157
|2615
|LILLEHAMMER
|MERÅKER DYREKLINIKK AS
|GIMLEVEIEN 5
|7530
|MERÅKER
|MO DYREKLINIKK AS
|HØVLERIVEIEN 10
|8622
|MO I RANA
|NORDSTRAND DYREKLINIKK
|HERREGÅRDSVEIEN 1
|1168
|OSLO
|ØRSTA VOLDA DYREKLINIKK
|STRANDGATA 2
|6150
|ØRSTA
|PORSGRUNN DYREKLINIKK AS
|HEIGATA 4
|3920
|PORSGRUNN
|REVETAL DYREKLINIKK AS
|REVETALGATA 3
|3174
|REVETAL
|RØROS DYREKLINIKK AS
|TOLLEF BREDALSVEI 13
|7374
|RØROS
|SELJORD VETERINÆRKONTOR AS
|POSTBOKS 95
|3835
|SELJORD
|SMÅDYRKLINIKKEN I HAUGESUND AS
|SKJOLDAVEGEN 68
|5519
|HAUGESUND
|SMÅDYRKLINIKKEN LANGHUS
|LANGHUS SENTER 7
|1405
|LANGHUS
|SØRUM OG FET VETERINÆRKONTOR AS
|Øyaveien 16b
|1900
|FETSUND
|STAV VETERINÆRSENTER AS
|KONGSVEGEN 1642
|2635
|TRETTEN
|STEINKJER DYREKLINIKK AS
|STRANDVEIEN 22A
|7713
|STEINKJER
|STORD DYREKLINIKK AS
|SÆ 18
|5417
|STORD
|SUNNDAL DYREKLINIKK AS
|NORDMØRSVEIEN 35
|6600
|SUNNDALSØRA
|SVEBERG DYREHOSPITAL AS
|Stavsjøvegen 21
|7550
|HOMMELVIK
|VESTBY DYREKLINIKK AS
|VESTBYVEIEN 21
|1540
|VESTBY
|VETSENTRUM AS
|ENGOMSVINGEN 1
|2323
|INGEBERG