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DYREBUTIKKER OG ANDRE FORHANDLERE

AASHEIM ZOO BORGGT. 40 5417 STORD
ACELA HUND & KATT AS GREFSENVEIEN 107 492 OSLO
AGDARS SPORTSFISKE AS FJORDGATA 46 7010 TRONDHEIM
AGDER FÔRSENTER SOLHOLMSVN. 3 4617 KRISTIANSAND
ALTA ZOO AS MARKEDSGATA 21-25 9505 ALTA
ANDREASSEN BLOMSTER AS FÅBERGGATA 154 2615 LILLEHAMMER
ARILD'S ZOO KINOGATEN 8 1653 SELLEBAKK
ARKEN ZOO AS ÅSANE SENTER 37 5116 ULSET
ARKTISKE HAGE NARVIK AS SLEGGESVINGEN 5 8514 NARVIK
ARNA ZOO ÅDNAVEGEN 63 - ØYRANE TORG 5260 INDRE ARNA
ÅRNES ZOO AS SETERSTØVEGEN 4 2150 ÅRNES
ASKØY ZOO AS KLEPPEVEGEN 110 - ASKØY SENTER 5308 KLEPPESTØ
AURSKOG FÔR OG FRITID SENTERVEIEN 15 1930 AURSKOG
AWD TJENESTEHUND AS MANGERSNESVEGEN 89 A 5936 MANGER
BAUSSIE AS HVITTINGFOSSVEIEN 131 3085 HOLMESTRAND
BEISLAND BLOMSTER AS STRANDGATA 1 4950 RISØR
BUDDY RAGLAMYR LONGHAMMARVEGEN 15 5535 HAUGESUND
BUDDY TVEITA,TVEITA ZOO AS TVETENVEIEN 150 671 OSLO
BUSTER HUND OG KATT AS GRÜNERLØKK Thorvald meyers gate 69 552 Oslo
BUSTER HUND OG KATT FROGNER AS TRONDHEIMSVEGEN 86 2040 KLØFTA
BUSTER HUND OG KATT FROGNER AS NIELS JUELS GATE 27 257 OSLO
BUSTER ZOO AS AVD. MAJORSTUEN TORGVEIEN 2 1400 SKI
BUSTER ZOO AS AVD. SKI TORGVEIEN 2 1400 SKI
CALIPO AS (DYREBUTIKKEN KRISTIANSUND) VERKSTEDVEIEN 13 6517 KRISTIANSUND N
CYPERUS AS - 935718, CITY SYD POSTBOKS 8980 7439 TRONDHEIM
DALANE ZOO AS SJUKHUSVEIEN 27 4373 EGERSUND
DIN BESTE VENN AS LJABRUVEIEN 87 1266 OSLO
DIREKTE CONSULTING AS Storebotn Næringspark 53 H 5309 Kleppestø
DOG CONSULT AS RØDSVEIEN 76 1781 HALDEN
DOGMAN BUTIKER AS AVD ENHET PORSGRUNN Vestregata 21 3919 Porsgrunn
DOGMAN BUTIKKER AS - GALLERIET KJØPESENTER Rådhusgaten 3 5014 Bergen
DOGMAN BUTIKKER AS avd Kristiansand Barstølveien 29 4636 Kristiansand
Dogman Butikker AS Avd Trondheim Ivar lykkes väg 3 7075 Tiller
DOGMAN BUTIKKER AS Avd. SANDNES Elvegata 11 4306 Sandnes
DRAMMEN ZOO CENTER A/S TOMTEGATA 36 3012 DRAMMEN
DYR OG HOBBY SJØRBERGSGATA 26 8800 SANDNESSJØEN
DYREBAR AS FURUVEIEN 1 2020 SKEDSMOKORSET
DYREBUTIKKEN NÆBB & KLØR AS MOAFJÆRA 14 7606 LEVANGER
DYREBUTIKKEN RÅDE MOSSEVEIEN 12 1640 RÅDE
DYREFOREXPRESSEN AS Rødskiferveien 1 1352 Kolsås
DYREGO GJØVIK Jernbanesvingen 26 2821 Gjøvik
DYREGO HAMAR POSTBOKS 18 7601 LEVANGER
DYREGO KOLBOTN STRANDLIVEIEN 4 1410 KOLBOTN
DYREGO LAMBERTSETER Cecilie Thoresens vei 17 1153 Oslo
DYREGO MANGLERUD Plogveien 8 679 Oslo
DYREGO OSLO CITY POSTBOKS 18 7601 LEVANGER
DYREGO SANDVIKA Brodtkorbsgate 7 1338 Sandvika
DYREHJØRNET AS PRESTEGÅRDSALLEEN 3070 SANDE I VESTFOLD
DYRENES BESTE VENN AS BYVEGEN 78 5200 OS
DYRENES BUTIKK BERGEN AS STRØMGATEN 8 5015 BERGEN
DYREPARADISET AS SVINESUNDPARKEN 3 1778 HALDEN
DYRESJAPPA AS VOGTS GATE 55 476 OSLO
DYRESKOGEN AS STORGATA 99 2390 MOELV
DYRISK AS BEDEHUSVEGEN 16 4270 ÅKREHAMN
EBNES HAGE SENTER AS HEIABØVEIEN 7 5580 ØLEN
EIDSVOLL DYREBUTIKK AS WERGELANDS GATE 8 2080 EIDSVOLL
ELITE ZOO STJØRDAL KJØPMANNSGATA 40 7500 STJØRDAL
ENEBAKK DYREBUTIKK AS OSLOVEIEN 525 1914 YTRE ENEBAKK
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. ORKDAL (BUDDY) MÆLAVEIEN 2 7300 ORKANGER
FAGERLUND'S SENTRUMSVEIEN 18 9040 NORDKJOSBOTN
FINNSNES DYR OG UTSTYR AS Storgata 7 9300 Finnsnes
FOSNAVÅG SPORT AS Holmslidgata 6090 FOSNAVÅG
FREDRIKSTAD HAGESENTER AS ROLVSØYVEGEN 205 1617 FREDRIKSTAD
GJØVIK HEST OG HUND AS STRANDGATA 16 2815 Gjøvik
GLITRE ZOO A/S AVD. ASKER GRANDSTUVEIEN 12B 1185 OSLO
GLITRE ZOO A/S AVD. HOLMEN Vogellund 6 1394 Nesbru
GULLFISKEN BØ AS STASJONSVEGEN 28 3800 BØ I TELEMARK
HALIPET DRIFT AS AVD. HAMAR MAXI STORSENTER 2316 HAMAR
HALIPET DRIFT AS AVD. LILLEHAMMER STORGATA 148 2615 LILLEHAMMER
HØNEFOSS AKVARIUM STANGS GATE 7 3510 HØNEFOSS
HUND SOM HOBBY SØBSTADVEIEN 7 7088 HEIMDAL
JANNE’S DYREBUTIKK AS STEINHAGEN 2 4105 JØRPELAND
JESSHEIM ZOOSENTER AS FURUSETHGATA 5 2050 JESSHEIM
K SPORT AS/ZOOLOFTET SENTRUMSGATA 1 7970 KOLVEREID
KATZOO, DYRENES VERDEN AS BRUGATA 16 2380 BRUMUNDDAL
KLØFTA ZOO.NO (PET-MIX AS) ILEVEGEN 1A 2040 KLØFTA
KNURR & BJEFF AS KVERNHUSMYRANE 10 5914 ISDALSTØ
KRIZOO AS, TØNSBERG HÅNDVERKERGATEN 4 3117 TØNSBERG
KRØGENES DYREHANDEL AS, BUDDY ARENDAL Kystveien 240 4842 Arendal
KVADRATUREN ZOO KIRKEGATA 12 4611 KRISTIANSAND S
LABBEN DYREBUTIKK AS STORGATA 48 2870 DOKKA
LABBEN HUND OG KATT Haakon tveters vei 88/89 686 OSLO
LADY & LANDSTRYKER'N AS INDUSTRIGATEN 4 3515 HØNEFOSS
LASSE OLDEN/FOR OG UTSTYRSBUTIKKEN PÅ BREKSTAD JØRGEN BJELKES VEI 15 7140 OPPHAUG
LASSIE & GARFIELD STORGATA 38 2750 GRAN
LEONTIN'S HUND v/PÅL LEONTIN BAMRUDVEIEN - BRÅTAN 2093 FEIRING
LERVIK ZOO AS OASEN STORSENTER 5542 KARMSUND
LILLESTRØM AKVARIUM,TORV Storgata 15 2000 LILLESTRØM
LINGUA AS (THZ VALENTINLYST) VALENTINLYST SENTER,OLAV MAGNU 7046 TRONDHEIM
LIVLIG-HÆGELAND FROLANDSENTERET 3B 4820 FROLAND
LIVZOO AS STRANDPARKEN 3 3187 HORTEN
LOFOTEN DYREBUTIKK PETS LOFOTGATA 33 8300 SVOLVÆR
Lørenskog Hundesalong & Dyrebutikk Fjellhamarveien 56F 1472 FJELLHAMAR
LUDO GRORUD ZOO AS BERGENSVEIEN 8 963 OSLO
LUKSUSDYRET AS Kaldekjeldevegen 4 3830 Ulefoss
M2M DYREVERDEN AS, LILLEHAMMER ZOO Storgata 61 2609 LILLEHAMMER
MALI PARTNER AS OLAV KYRRESVEI 2 1639 GAMLE FREDRIKSTAD
MAX OS AS TORGGATA 8 5200 OS
MIDTUN ZOO ÅSANE AS LITLÅSVEIEN 49 5132 NYBORG
MIDTUN ZOO SENTER AS MIDTUNHEIA 20 5224 NESTTUN
MOLDE ZOO AS BIRGER HATLEBAKKS VEI 1 - 5 6415 MOLDE
MUSTI ALTA Bjørn Wirkolas vei 17 9510 ALTA
MUSTI ARENDAL STRØMSBUSLETTA 9 4847 ARENDAL
MUSTI ASKIM STALLGATA 1 1811 ASKIM
MUSTI BERGEN ÅSANE LIAMYRANE 8 5132 NYBORG
MUSTI BERGEN LAGUNEPARKEN LAGUNEVEIEN 13 5239 RÅDAL
MUSTI BOGSTADVEIEN Bogstadveien 27b 355 OSLO
MUSTI BRAKEROYA BRANDTENBORGGATA 1 3012 DRAMMEN
MUSTI DRAMMEN ÅSSIDEN INGENIØR RYBERGSGATE 56B 3024 DRAMMEN
MUSTI DRAMMEN STRØMSØ BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 60 3044 DRAMMEN
MUSTI ELVERUM KIRKEVEIEN 4 2406 ELVERUM
MUSTI GJØVIK Ringveien 3 2815 Gjøvik
MUSTI GRIMSTAD BARK SILAS VEI 8 4876 GRIMSTAD
MUSTI HARSTAD VERKSTEDVEIEN 7 9406 HARSTAD
MUSTI HØNEFOSS DRONNING ÅSTAS GATE 4 3511 HØNEFOSS
MUSTI HORISONT MYRDALSVEGEN 2 5131 NYBORG
MUSTI JESSHEIM Industrivegen 9 2069 Jessheim
MUSTI KARMØY AUSTRE VEAVEG 3 4276 VEDAVÅGEN
MUSTI KONGSBERG INGEBJØRG HOLTHES VEI 4 3612 KONGSBERG
MUSTI LAKSEVÅG KRINGSJÅVEIEN 83-89 5163 LAKSEVÅG
MUSTI LARVIK Elveveien 8 3262 Larvik
MUSTI LILLESAND SENTERVEIEN 30 4790 LILLESAND
MUSTI MO I RANA TERMINALVEIEN 1 8624 MO I RANA
MUSTI MOLDE FANNESTRANDVEGEN 49B 6415 MOLDE
MUSTI NARVIK BOLAGSGATA 18 8514 NARVIK
MUSTI OSLO COLLOSEUM Sørkedalsveien 10 369 OSLO
MUSTI RÅHOLT Trondheimsveien 266-268 2070 RÅHOLT
MUSTI SANDVIKA SANDIKSVEIEN 176 1337 SANDVIKA
MUSTI SARPSBORG BORGENHAUGEN RÅDHUSVEIEN 24 1739 BORGENHAUGEN
MUSTI SLEPENDEN Pustutveien 6-14 1396 Billingstad
MUSTI STORD MEATJØNNSHAUGEN 10 5412 STORD
MUSTI TROMSØ PYRAMIDEN SOLSTRANDVEIEN 47 9020 TROMSDALEN
MUSTI ULLEVÅL STADION Sognsveien 75-77 855 OSLO
MUSTI VENNESLA VIGELANDS BRUGS VEG 3 4700 VENNESLA
MUSTI VINTERBRO BOGSTADVEIEN 27B 355 OSLO
NORSK VARESALG AS LILLEENGVEIEN 12 1523 MOSS
NYE ZOO-1 FØRDE AS Storehagen 9 6800 Førde
ODDERNES GARTNERI AS ØSTERVEIEN 59 4631 KRISTIANSAND S
OLSENS ENKE DRAMMEN AS INGENIØR RYBERGS GATE 98 3024 DRAMMEN
OLSENS ENKE HORTEN AS TRIMVEIEN 41D 3188 HORTEN
OPPLAND HAGESENTER AS KALLERUDLIA 2 2816 GJØVIK
ØRVIK PLANTEMARKED AS DALANEVEIEN 2 3770 KRAGERØ
PELS & POTE AS NYGAARDS ALLE 3 3160 STOKKE
PET-MIX AS AVD ST.HANSHAUGEN DALSBERGSTIEN 12 170 OSLO
PET-MIX AS AVD VESTBY SENTERVEIEN 6 1540 VESTBY
PETS ASKER AS RØYKENVEIEN 143 1386 ASKER
PETS BAMBLE ZOO AS HERREVEIEN 24 3960 STATHELLE
PETS HASLE GRENSEVEIEN 50 579 OSLO
PETS NORDFJORD AS Eidsgata 45 6770 Nordfjordeid
PETXL STORES AS Avd PETXL ÅLESUND Langelandsvegen 25 6010 Ålesund
PETXL STORES AS Avd PETXL HØNEFOSS Drammensveien 167 277 OSLO
PETXL STORES AS Avd PETXL KRISTIANSAND AS Barstølveien 58 4636 Kristiansand
PETXL STORES AS Avd PETXL LADE HÅKON VII GATE 12 7040 TRONDHEIM
PETXL STORES AS Avd PETXL STAVANGER LAGERVEIEN 7 4033 STAVANGER
PETXL STORES AS Avd PETXL TØNSBERG SLAGENVEIEN 16 3110 TØNSBERG
PLANTASJEN ÅLESUND HOLEN 6019 ÅLESUND
PLANTASJEN ALNABRU SMALVOLLVEIEN 62 667 OSLO
PLANTASJEN ASKIM TORGET 12 1831 ASKIM
PLANTASJEN BÆRUM JOHS. HAUGERUDSVEI 20 1351 RUD
PLANTASJEN BODØ INNSTRANDVEIEN 25 8020 BODØ
PLANTASJEN DROTNINGSVIK ALVEHAUGEN 6 5179 GODVIK
PLANTASJEN ELVERUM TOROLF STORSVEENSVEI 2411 ELVERUM
PLANTASJEN FREDRIKSTAD DIKEVEIEN 30 1661 ROLVSØY
PLANTASJEN HALDEN SVINESUNDPARKEN 4 1789 BERG I ØSTFOLD
PLANTASJEN HØNEFOSS BARBROVEIEN 1 3511 HØNEFOSS
PLANTASJEN JESSHEIM NÆRINGSPARKVEIEN 2 2050 JESSHEIM
PLANTASJEN KOLBOTN NY Sofiemyrveien 7 1412 SOFIEMYR
PLANTASJEN KRISTIANSAND BARSTØLVEIEN 60-62 4636 KRISTIANSAND S
PLANTASJEN LILLEHAMMER STRANDPROMENADEN 72 2609 LILLEHAMMER
PLANTASJEN LUND STADIONVEIEN 14 4632 KRISTIANSAND S
PLANTASJEN MANDAL HOLUMSVEIEN 21 4516 MANDAL
PLANTASJEN MJØNDALEN ORKIDEHØGDA 5 3050 MJØNDALEN
PLANTASJEN MO I RANA SVORTDALEN 20 8624 MO I RANA
PLANTASJEN NAMSOS SANDGATA 6 7800 NAMSOS
PLANTASJEN ØSTSIDEN (FREDRIKSTAD) SORGENFRI ALLÈ 4 1654 SELLEBAKK
PLANTASJEN RÅHOLT GLADBAKKGUTUA 11 2070 RÅHOLT
PLANTASJEN RYGGE KVAENVEIEN 9 1529 MOSS
PLANTASJEN SJØLUND TROMSØ KVALØYVEIEN 287 9016 TROMSØ
PLANTASJEN SKEDSMO TRONDHEIMSVEIEN 36 2013 SKJETTEN
PLANTASJEN SKI KVELDROVEIEN 49 1407 VINTERBRO
PLANTASJEN SLEMMESTAD ETERNITVEIEN 4 3470 SLEMMESTAD
PLANTASJEN STORD HATLANDSMYRO 15 5412 STORD
PLANTASJEN TUNEJORDET HUNDSKINNVEIEN 97 1711 SARPSBORG
PLANTASJEN VESTBY HØGDAVEIEN 1-3 1540 VESTBY
PLANTASJEN VOLDA FURENE 6100 VOLDA
PRESTFOSS HAGESENTER AS SKARTUMVEIEN 2 3350 PRESTFOSS
RÅHOLT ZOO.NO (PET-MIX AS) AMFI EIDSVOLL 2070 RÅHOLT
RAMSES ZOO DRØBAK AS HOLTERVEIEN 3 1440 DRØBAK
RAUFOSS ZOOSENTER AS STORGATA 49 2830 RAUFOSS
RØA HUNDESPORT & ZOO AS VÆKERØVEIEN 210 751 OSLO
RUNES HUNDEFÔRSERV. AS LAGER SMIDSRØDVEIEN 3A 3120 NØTTERØY
RYKKE GARTNERI OG HAGESENTER AS BRYNAMOEN 12 5705 VOSS
SAMSON & SOFUS AS Helganesvegen 34 4262 AVALDSNES
SENSICARE AS LERSTADVEGEN 539 6018 ÅLESUND
SENTRUM DYR & UTSTYR C.M. HAVIGS GATE 5 8656 MOSJØEN
SIRIUS AS,BORG DYRESENTER KLOKKERGÅRDSVEIEN 31,BORG STOR 1711 SARPSBORG
SKEDSMO HUND & KATT AS HUSEBYVEIEN 8 2020 SKEDSMOKORSET
SKI AKVARIUM AS JERNBANESVINGEN 6 1400 SKI
SMÅ OG STORE POTER AS STRANDGATA 16 6230 SYKKYLVEN
SOLBLOMSTEN AS OTTERVEIEN 1 9300 FINNSNES
SØRLANDSPARKEN HUND OG KATT BARSTØLVEIEN 13 4636 KRISTIANSAND S
SORTLAND DYR OG UTSTYR AS Gårdsalleen 2d 8400 SORTLAND
STEINKJER DYREBUTIKK AS (FROMOZOO) SJØFARTSGATA 2 7725 STEINKJER
STRØMMEN ZOOSENTER AS STRØMMEN STORSENTER 2010 STRØMMEN
SVEIO LAVPRIS AS LONGHAMMARVEGEN 24 5536 HAUGESUND
SVOLVÆR DYR OG UTSTYR AS FISKERGATA 22 8300 SVOLVÆR
TOM & JERRY ZOO AS HARDANGERFJORDVEGEN 640 5610 ØYSTESE
TRINES HUNDESALONG BRATSBERGVEGEN 30 7037 TRONDHEIM
TROPEBUA ZOO GRIMMERGATA 1 6002 ÅLESUND
TROPEHUSET ULSTEINVIK AMFI BRATTØRA 6065 ULSTEINVIK
TROPEHUSET ZOO ENGROS AS BRAUTVEGEN 20 4340 BRYNE
TYNSET ZOO AS RINGVEGEN 12 2500 TYNSET
VALDRES HAGESENTER HAGELAND MARKAVEGEN 7 2920 LEIRA I VALDRES
VEIDEMANNENS JAKT-FISKE OG FRILUFTSUTSTYR SAM EYDES GATE 93 3660 RJUKAN
VOIGTS JAKT OG FISKE AS ØVREVEIEN 1 9325 BARDUFOSS
WARNICK AS STRANDPROMENADEN 85 2609 LILLEHAMMER
WOLARE AS HARDANGERVEGEN 25 5705 VOSSEVANGEN
ZOO 1 STOA AS SØRSVANNSVEIEN 14 4848 ARENDAL
ZOO PARTNER INTERNATIONAL AS IVAR LYKKES VEG 4 7075 TILLER
ZOO-1 ELVERUM ZOO AS HOVETBAKKEN 11B 3937 PORSGRUNN
ZOO-1 GOL AS SENTRUMSVEGEN 116 3550 GOL
ZOO-1 MOA ASBJØRN & MOEN AS 6010 ÅLESUND
ZOO-1 MOLDE AS MOLDEGÅRDSVEGEN 5 6415 MOLDE
ZOO-1 STRYN AS Tonningsgata 4 6783 Stryn
ZOOHUSET GULSKOGEN AS GULDLISTEN 35 3048 DRAMMEN
ZOOKRABATEN AS KULLTANGVEIEN 70 3921 PORSGRUNN
ZOOMARKEDET AS,KROKSTAD KJERRATEN 3, KROKSTAD SENTER 3055 KROKSTADELVA
ZOOMARKEDET EIKERSENTERET PRESTEBRÅTAN 6 3300 HOKKSUND
ZOOPER AS HILLEVÅGSVEIEN 91 4016 STAVANGER
ZOO-SENTERET VILLAVEGEN 1 1920 SØRUMSAND
ZOOSERVICE AS FJELLAVEGEN 228 5357 FJELL
ZOOTORGET AS Rådhusgata 6 1830 ASKIM

 

KLINIKKER

ABC DYREKLINIKK LILLEHAMMER AS HAMARVEIEN 68A 2613 LILLEHAMMER
ALVER DYREKLINIKK AS Stølen 11a 5911 ALVERSUND
ANICURA AS AVD BERGEN SØR Søråshøgda 7b 5235 Rådal
ARKEN DYREKLINIKK AS INDUSTRIVEIEN 8 4330 ÅLGÅRD
BORG DYREKLINIKK AS STATSMINISTER TORPSVEI 2 1722 SARPSBORG
DYREHELSESENTERET BERGEN AS Kokstadvegen 46 5257 KOKSTAD
EMPET AS AVD. HOLSTAD ÅSVEIEN 200 1400 SKI
EVIDENSIA SMÅDYR AS AVD HARSTAD DYRESYKEHUS KLUBBVEIEN 14 9406 HARSTAD
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD BÆRUM DYREHOSPITAL BRYNSVEIEN 98 1352 KOLSÅS
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD GRORUDDALEN DYREKLINIKK STOVNER SENTER 3 985 OSLO
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD LØRENSKOG DYREKLINIKK SOLHEIMSVEIEN 56 1470 LØRENSKOG
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD SØRLANDET DYRESYKEHUSET Krittveien 2 4656 Hamresanden
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD TROMSØ VETERINÆRSENTER STRANDVEIEN 134 9006 TROMSØ
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. ÅSSIDEN DYREKLINIKK LANDFALLØYA 105 3023 DRAMMEN
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. DYREKLINIKK LILLEHAMMER BØRRESENSVEI 4 2615 LILLEHAMMER
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. KRISTIANSAND DYREKLINIKK Torridalsveien 49 4630 Kristiansand
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. ORKDAL DYREKLINIKK MÆLAVEIEN 2 7300 ORKANGER
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. OSLO DYRESYKEHUS DRONNINGENS GATE 16 152 OSLO
EVIDENSIA SMÅDYR AS, Avd. SANDEFJORD DYREKLINIKK POSTBOKS 40 3246 SANDEFJORD
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. SØGNE DYREKLINIKK Rådhusveien 51 4640 Søgne
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. TRONDHEIM DYRESYKEHUS Østre rosten 78 B 7075 TRONDHEIM
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. VESTFOLD DYREHOSPITAL MÅKEVEIEN 2 A 3112 TØNSBERG
EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. VOLVAT DYREKLINIKK Hoffsveien 14 275 OSLO
EVIDENSIA SMÅDYR AS, ROGALAND DYRESYKEHUS Lindevegen 1 4340 BRYNE
FLORØ DYREKLINIKK AS HJELLEGATA 4 6900 FLORØ
GLÅMDAL DYREKLINIKK AS TRONSMOSVEG 10 2211 KONGSVINGER
INDRE NORDMØRE VETERINÆRKONTOR AS Øravegen 23 6652 SURNA
JÆREN SMÅDYRKLINIKK AS MORENEFARET 1 4340 BRYNE
LILLEHAMMER DYREKLINIKK Fåberggata 157 2615 LILLEHAMMER
MERÅKER DYREKLINIKK AS GIMLEVEIEN 5 7530 MERÅKER
MO DYREKLINIKK AS HØVLERIVEIEN 10 8622 MO I RANA
NORDSTRAND DYREKLINIKK HERREGÅRDSVEIEN 1 1168 OSLO
ØRSTA VOLDA DYREKLINIKK STRANDGATA 2 6150 ØRSTA
PORSGRUNN DYREKLINIKK AS HEIGATA 4 3920 PORSGRUNN
REVETAL DYREKLINIKK AS REVETALGATA 3 3174 REVETAL
RØROS DYREKLINIKK AS TOLLEF BREDALSVEI 13 7374 RØROS
SELJORD VETERINÆRKONTOR AS POSTBOKS 95 3835 SELJORD
SMÅDYRKLINIKKEN I HAUGESUND AS SKJOLDAVEGEN 68 5519 HAUGESUND
SMÅDYRKLINIKKEN LANGHUS LANGHUS SENTER 7 1405 LANGHUS
SØRUM OG FET VETERINÆRKONTOR AS Øyaveien 16b 1900 FETSUND
STAV VETERINÆRSENTER AS KONGSVEGEN 1642 2635 TRETTEN
STEINKJER DYREKLINIKK AS STRANDVEIEN 22A 7713 STEINKJER
STORD DYREKLINIKK AS SÆ 18 5417 STORD
SUNNDAL DYREKLINIKK AS NORDMØRSVEIEN 35 6600 SUNNDALSØRA
SVEBERG DYREHOSPITAL AS Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK
VESTBY DYREKLINIKK AS VESTBYVEIEN 21 1540 VESTBY
VETSENTRUM AS ENGOMSVINGEN 1 2323 INGEBERG

 

 

 