Ulike raser har ulike særtrekk

Det å vite at du vil skaffe deg en katt er én ting. Det å vite hvilken av de rundt 60 katterasene som passer for deg og ditt hjem og din livsstil er litt mer komplisert. Men den gode nyheten er at det er mye informasjon tilgjengelig som kan hjelpe deg med å ta avgjørelsen. Godt kjæledyreierskap starter med å bruke den informasjonen til hjelp for å ta den riktige avgjørelsen. Det er mye enklere å velge en katterase når du har all informasjonen tilgjengelig.



Tre flotte raser for barnefamilier:

Den milde og vennlige ragdollkatten liker å bli klappet og vil trives med oppmerksomheten til yngre familiemedlemmer

Den livlige og kjærlige maine coon-katten kommer godt overens med store og små mennesker, men krever ikke for mye oppmerksomhet

Aktive og lekne cornish rex-katter kommer godt overens med andre kjæledyr og barn og er ekstremt kjærlige

Den store avgjørelsen: hvordan velge riktig katterase

Når du velger ditt nye kjæledyr, må du ta hensyn til særtrekkene til hver katterase. Hva er deres typiske egenskaper og vil de passe godt inn i hjemmet ditt, med din livsstil og andre familiemedlemmer (menneskelige eller andre)? Massevis av informasjon er tilgjengelig, så bruk den godt for å finne katten med riktig temperament og fysiske egenskaper for din husholdning.

En leken og omgjengelig chartreux kan være et ideelt kjæledyr for en familie med små barn og litt plass (de er kjent for å klatre).

Hvis du bor i et perfekt minimalistisk hjem, kan en korthåret katt eller en katt med halvlang pels katt være et klokere valg enn en katterase med lang pels. Den fyldige pelsen som utviklet seg for å holde en sibirkatt varm på tundraen er kanskje ikke kompatibel med dine plettfrie møbler.

Bengalkatten med sitt spesielle mønster har grenseløs energi, noe den potensielle katteeieren som bor i leilighet bør huske på.

Mens noen raser er spesielt kjent for å knytte sterke bånd til eieren sin, har andre katter sosiale egenskaper som betyr at de er best egnet til å leve som en av et kattepar.

Uansett hva du bestemmer deg for, sørg for at du ikke forhaster deg med prosessen – katten din vil være en stor del av livet ditt i mange år fremover, og du må være sikker fra starten for å sikre at livet deres med deg er et godt liv.