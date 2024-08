Don sphynxen er aktiv, ekstremt vennlig, svært intelligent og veldig kjærlig, lojal og hengiven overfor sin eier. Den er godlynt, mild, lett å stelle og håndtere. Den har en godt balansert personlighet, viser en livlig interesse for omgivelsene og liker å finne på og leke leker.

Don sphynx-rasen har fire forskjellige pelstyper i en rekke ulike farger. Disse typene er kjent som "rubber bald", "flock", "velour" og "brush". Don sphynx er bærer av et dominant gen for pelstap som fører til at den mister pelsen den er født med. Alle bortsett fra "brush"-pelstypen er kjent for å miste pelsen enten ved fødselen eller etter hvert som den vokser.

Kilde: Hovedfakta og egenskaper hentet fra World Cat Congress (WCC)