Katter av rasen russisk blå er vennlige og lekne og tilpasser seg lett enhver familiesituasjon. De har ingen problemer med å godta andre dyr i husholdningen og er tålmodige overfor barn.

Russisk blå er en rase som er lett å håndtere. De har ingen særegne krav, men hvis de skal være utendørs, er det best å gi dem et trygt og lukket område for å unngå at de skader seg utenfor hjemmet.

Kilde: Hovedfakta og egenskaper hentet fra World Cat Congress (WCC)