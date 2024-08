Somalikatt

Somalikatter er den langhårede fetteren til abyssineren, og er en kombinasjon av skjønnhet og personlighet.

De er selve symbolet på alt folk flest ønsker i et kjæledyr: livlig, våken og aktivt engasjert i alt som styrer deres nysgjerrighet, men når leketiden er over, vil de søke all oppmerksomhet og hengivenhet deres mennesker er villige til å gi.

Kilde: Hovedfakta og egenskaper hentet fra World Cat Congress (WCC)