Tyrkisk angora er ikke bare intelligente, men ekstremt tilpasningsdyktige, kjærlige og lekne, noe som gjør dem til et utmerket valg for familier med små barn, og herlige følgesvenner for eldre voksne.

Tyrkisk Angora liker ikke å bli kost med av alle, bare av eieren deres. De har en sterk, selvsikker karakter, men trenger oppmerksomhet fra eierne sine og liker ikke å være alene.

