​Hvordan skal jeg ta vare på min aldrende katt?

Hver fase av kattens liv har sine unike gleder og utfordringer, spesielt når de når seniorårene. De atferdsmessige og fysiske endringene som skjer fra de er 10 år, gjør at du må gjøre endringer i omgivelsene, mosjon og kosthold for å støtte dem i de siste fasene av livet.

Katter lever i gjennomsnitt i 15 år, men det er ikke uvanlig at de lever i 20 år – tilsvarende et 96 år gammelt menneske. Normalt vil du fra 11 års alder begynne å legge merke til ytre tegn på aldring hos katten din, og de ernæringsmessige kravene vil også endre seg.

Miljøet til aldrende katter

Etter hvert som katten din blir eldre, kan leddene deres pådra seg leddgikt. De kan bli mindre bevegelige, ustø på føttene eller slite med å komme seg opp og ned fra favorittplassene sine.

Du kan gjøre tilværelsen for en aldrende katt enklere ved å gi dem ramper eller trapper til høye steder de liker å sitte på, og ved å gjøre soveplassen mer behagelig for at de skal kunne hvile seg godt. Et kattedo med lavere kanter kan være nyttig for eldre katter, fordi det reduserer belastningen de får ved å komme seg inn og ut.

Å gjøre mat, kattedo og friskt vann lett tilgjengelig, for eksempel ved å ha disse i hver etasje av hjemmet, kan også redusere belastningen og stressmomenter på kroppen. Du bør også unngå å endre på deler av rutinene deres, da dette kan forverre eventuelle kognitive problemer de måtte ha.

Mosjonering og pelsstell av aldrende katter

Smertefulle eller følsomme ledd kan føre til at katten beveger seg mindre, og at de blir mindre villig til å komme når du roper på dem. Hvis de har smerter, kan de også reagere når du plukker dem opp. Eldre katter lider ofte av kognitiv funksjonsnedsettelse, som kan få dem til å oppføre seg mer reserverte.

For å opprettholde en sunn vekt er det likevel viktig å gi aldrende katter nok mosjon. Å oppmuntre dem til forsiktig lek med favorittleketøyet gjennom dagen, kan være en enkel måte å mosjonere dem på. Dette hjelper dem også med å etablere en bedre søvnrutine, fordi de blir trettere senere på dagen.

Redusert fleksibilitet fører til at eldre katter er i mindre stand til å pleie seg, så det er viktig at du regelmessig børster dem for å fjerne døde hår og holde huden sunn.