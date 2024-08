Håndtere kattens urinveisplager i hjemmet

Etter den første konsultasjonen kan veterinæren råde deg til å endre enkelte aspekter av kattens livsstil for å opprettholde sunne urinveier. Katter som er overvektige, er mer utsatt for stein siden de drikker mindre vann og derfor tisser sjeldnere. Veterinæren din kan derfor foreslå at du hjelper den med å gå ned i vekt og får den til å øke aktivitetsnivået sitt.

Katter kan også lide av urinveisproblemer på grunn av stress i hjemmet. Dette kan være stress som kan ha blitt overført fra eier til katt, stress fra å leve i et hus med flere katter, eller stress fra en vesentlig livsstilsendring. Dette kan veterinæren foreslå for å redusere stresset:

Sørg for at katten din har permanent, enkel og sikker tilgang til kattedoen

Begrense samspillet mellom katter i hjemmet ditt som ikke kommer overens

Gjøre hjemmet til katten mer stimulerende eller trygt

Håndtere kattens urinveisplager gjennom kostholdet

Kostholdet til katten din kan spille en stor rolle når det kommer til å støtte sunne urinveier. Den kan balansere pH i urinen og dermed begrense antall mineraler som kan krystallisere seg og forårsake steiner. Fôret bør inneholde proteinkilder av høy kvalitet da dette reduserer byrden på nyrene og unngår unødig belastning.

Det kan være nyttig å gi katten våtfôr, da det inneholder en høy prosentandel med vann. Dette får katten til å tisse oftere og skylle ut urinveiene. Hvis katten din foretrekker tørrfôr, kan du oppmuntre den til å drikke mer vann på mange forskjellige måter; ved hjelp av rennende vann (for eksempel kattefontener), ved å fylle vannskålen helt opp for enklere tilgang og ved å unngå å sette skålen i travle områder, ved kattedoen eller der hvor dere spiser. Du kan til og med tilby smaksatt vann, som for eksempel vannet fra en boks med tunfisk, eller vann som er til overs fra tinte, kokte reker.

Det er viktig å snakke med en veterinær før du begynner håndtering av kattens urinveisplager, i tilfelle det er et mer alvorlig tilfelle som trenger medisinsk behandling. Veterinæren din vil kunne gi deg råd om hva som er den beste pleien for katten din og støtte deg gjennom hele prosessen.