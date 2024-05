I tillegg til å mjaue kommuniserer katten mye med ørene, øynene og halen. Hvis du følger nøye med på kroppsspråket, vil du etter hvert forstå katten din stadig bedre.



Fornøyd og glad

Når katten er fornøyd, står ørene rett opp og peker fremover. Halen peker til værs og har en avslappet form, kanskje med en svak krumning ytterst. Hvis katten spontant ruller seg over på ryggen, er den glad og tilfreds. Katten inntar frivillig en sårbar posisjon og viser at den ikke er redd, og at den vil ha oppmerksomhet.

Når katten hviler, kan det hende at den blunker langsomt til deg med begge øynene. Hvis du gjør det samme, er det svært sannsynlig at katten blunker på nytt!



Urolig og aggressiv

Hvis katten spisser ørene og trekker dem til sidene, er den urolig. Katten kan også uttrykke dette med å piske med halen hvis den sitter eller ligger.

Hvis katten legger ørene bakover tett inntil hodet, er den aggressiv (ofte på grunn av frykt) og klar til å forsvare seg. Ved frykt og aggresjon har katten også halen mellom bena, eller halen kan blåses opp og peke rett oppover eller bakover. Øynene på en aggressiv katt er vidåpne eller halvt knepet igjen.



Stryker seg inntil deg og markerer

Katter kan stryke seg vennskapelig mot andre katter med hodet og kroppen. De gjør det samme med mennesker, bare med den forskjell at de stryker seg mot benet ditt, siden du er høyere. Katten forsøker altså ikke å sperre veien for deg, men behandler deg rett og slett som en katt. Husk at katten din leser kroppsspråket ditt nøyaktig på samme måte som du leser kroppsspråket til katten. Derfor bør du være bevisst på ditt eget kroppsspråk og bruke bevegelser katten din kan forstå.

Ved å stryke seg mot deg viser katten ikke bare hengivenhet og entusiasme. Den markerer også territoriet sitt. Fra kjertler i ørene og munnvikene utsondrer katten et subtilt duftstoff for å markere alt den eier. Du tilhører med andre ord katten! På denne måten innlemmer katten nye gjenstander og mennesker i territoriet sitt. Katten kan også markere ved hjelp av en liten skvett urin. I så fall ser du at halen blåses opp, står rett opp og vibrerer når katten i ferd med å markere.