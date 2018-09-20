Fôre katten på riktig måte

Hvis du gjør god fôringsatferd til en vane, vil dette hjelpe katten din med å opprettholde en sunn vekt og unngå å tigge eller mjaue for ekstra mat.

Sørg for å gi katten din den anbefalte porsjonen med fôr ved å måle den ved hjelp av kjøkkenvekt. Selv om du føler at det virker som for lite mat, er fôret fullstendig og balansert, og porsjonen er nøye beregnet for å gi katten alt de trenger. Katten din trenger også god tilgang til friskt vann som bidrar til god fordøyelse og forhindre at det oppstår urinveisproblemer, slik som"steiner".

Sett en grense på antall godbiter du gir katten, ettersom disse kan øke det daglige inntaket av kalorier betydelig. Hvis du gir dem godbiter, må du sørge for å ta det med i beregningen av deres daglige matinntak.

Den rette maten til rett tid

Katter av ulike aldre og livsstil trenger ulik næring for å opprettholde en sunn vekt, noe som betyr at du må holde øye med veksten og justerer kostholdet etter kattens behov.

Kattunger som er fire uker til fire måneder gamle, trenger mye energi slik at de kan vokse raskt – men ettersom fordøyelsessystemene deres er svakere, må maten ha mye energi og være lettfordøyelig, slik at de ikke gir dem ubehag. Kontroller regelmessig vekten deres og juster porsjonene slik at de kontinuerlig går opp i vekt i tråd med veterinærens råd.

Kastrering eller sterilisering har en betydelig innvirkning på kattens vekt; deres energibehov reduseres med 30 %, men deres appetitt kan øke med opptil 26 % i dagene etter operasjonen. Derfor har kastrerte og steriliserte katter høyere risiko for å gå opp vekt, særlig kort tid etter operasjonen. Dedikerte matvarer kan bidra til å forebygge slike tilfeller, med redusert nivå av energi, en forandret mengde næringsstoffer og en overordnet formel som kan støtte helsen.

Under graviditeten vil energikravene til hunnkatten øke dramatisk – mot slutten av drektigheten vil hun forbruke 70 % mer enn normalt! Mat utviklet for gravide eller lakterende katter er optimal, ettersom den er rik på fett og vil støtte melkeproduksjonen for kattungene. For å sikre at den drektige katten får i seg de riktige næringsstoffene, er det best snakke med en veterinær for anbefalinger om produkt- og fôringsplaner.

For å sikre at du gir katten det den trenger for å opprettholde en sunn vekt, bør du snakke med veterinærer. De gir deg gjerne råd om de beste alternativene du kan velge.