Appetite Control Care Adult

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Appetite Control Care er en ernæringsmessig komplett og balansert sammensetning som bidrar til å kontrollere tigging . ROYAL CANIN® Appetite Control Care er laget med et moderat fettinnhold og et tilpasset energiinnhold for å holde katten i form samtidig som det begrenser risikoen for overvekt. Dessuten er denne sammensetningen beriket med L-karnitin, en aminosyre som er involvert i fettmetabolismen. ROYAL CANIN® Appetite Control Care har beviste resultater. Vår studie* viste at over 90 % av eierne rapporterer om kontrollert tigging i løpet av fire uker* med dette kostholdet. ROYAL CANIN® Appetite Control Care er også tilgjengelig i 3 forskjellige våtfôrteksturer: saus, gelé og paté. En blanding av både våt- og tørrfôr gir den variasjonen katter foretrekker. *Royal Canin© intern studie

Les mer