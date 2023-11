PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® British Shorthair Adult-tørrfôret er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene hos den voksne britisk korthår-katten. Denne katterasen har en tung kroppstype, derfor er proteinnivået i ROYAL CANIN® British Shorthair Adult spesialtilpasset for å bidra til å opprettholde muskelmassen til katten. Dette fôret er også beriket med L-karnitin, et næringsstoff som trengs for sunn nedbryting av fett. Innholdet av omega-3-fettsyrer (EPA og DHA) bidrar til å støtte et sunt skjelett og sunne ledd hos katten din – det betyr at den kan opprettholde et normalt aktivitetsnivå uten ubehag. I tillegg bidrar den unikt sammensatte mineralbalansen i dette fôret til å støtte og opprettholde sunn hjertefunksjon hos katten. For å imøtekomme de individuelle preferansene til enhver katt er ROYAL CANIN® British Shorthair Adult også tilgjengelig som våtfôr i smakelig saus. Hvis du vurderer blandet fôring, følger du ganske enkelt fôringsveiledningen vår for å sikre at katten får en nøyaktig mengde av både våt- og tørrfôr for optimale fordeler.

