PRODUKTDETALJER

Våtfôret ROYAL CANIN® British Shorthair Adult i saus er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene hos britisk korthår. Britisk korthår-katter har vanligvis en solid, tung og muskuløs kropp. Som en naturlig solid og kraftig katt, bør vekten til katten din hovedsakelig bestå av muskler i stedet for fett. Derfor er riktige næringsstoffer (i tillegg til riktige porsjonsstørrelser) viktig. Fôret inneholder et moderat energinivå og et tilpasset fettinnhold (3,2 %) for å opprettholde sunn vekt på en effektiv måte. ROYAL CANIN® British Shorthair Adult i saus inneholder en unik balanse av næringsstoffer, inkludert en rekke ulike vitaminer, både for å opprettholde en sunn og velernært pels og for å støtte og opprettholde sunn hud. For å imøtekomme de individuelle preferansene til enhver katt er fôret også tilgjengelig som tørrfôr med knasende og velsmakende fôrkuler. Hvis du vurderer blandet fôring, følger du ganske enkelt fôringsveiledningen vår for å sikre at katten får en nøyaktig mengde av både våt- og tørrfôr for optimale fordeler.

