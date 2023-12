Hairball Care Adult

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Hairball Care er en ernæringsmessig komplett og balansert sammensetning som bidrar til å redusere dannelse av hårballer. Takket være en tilpasset blanding av kostfibre (inkludert psyllium), hjelper ROYAL CANIN® Hairball Care til å stimulere passasjen gjennom tarmen. Dette kan bety at mer hår svelget av katten din kan bli eliminert i avføringen i stedet for å bygge seg opp i magen og bli oppstøt. ROYAL CANIN® Hairball Care har beviste resultater. Vår studie* viste at dette kostholdet reduserer dannelse av hårballer i løpet av 14 dager*. ROYAL CANIN® Hairball Care er også tilgjengelig i 2 forskjellige våtfôrteksturer: saus og gelé. En blanding av både våt- og tørrfôr gir den variasjonen katter foretrekker. *Royal Canin© intern studie

