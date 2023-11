Hairball Care Gravy Adult

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Hairball Care Gravy våtfôr er en ernæringsmessig komplett og balansert sammensetning som bidrar til å redusere dannelse av hårballer . Dette produktet er sammensatt for å bidra til å stimulere tarmpassasjen for å bidra til å fjerne inntatt hår. ROYAL CANIN® Hairball Care har beviste resultater. Vår studie* viste at dette kostholdet reduserer dannelse av hårballer i løpet av 14 dager*med den våte sammensetningen til Hairball Care. ROYAL CANIN® Hairball Care er også tilgjengelig som tørrfôr. En blanding av både våt- og tørrfôr gir den variasjonen katter foretrekker. *Royal Canin© intern studie

Les mer