Instinctive Gravy

PRODUKTDETALJER

Det er mulig å kombinere det katten din faktisk har lyst til å spise med det den trenger å spise for å oppnå en sunn ernæring. Valg av riktig fôr til katten din er avgjørende for å støtte en sunn livsstil, og fordelene ved at katten din koser seg med fôret sitt gjør det hele bare enda bedre.Våtfôret ROYAL CANIN® Instinctive i saus er utviklet for å samsvare med den optimale makronæringsprofilen som instinktivt foretrekkes av voksne katter. Fôret inneholder nøye utvalgte næringsstoffer for optimal smak som gjør at sluttproduktet er et måltid som katten din rett og slett ikke kan motstå.Takket være at fôret inneholder mange ulike vitaminer, mineraler og aminosyrer (alt katten trenger for vedlikehold av generell helse og en jevn vekst), får katten din et svært lettfordøyelig og ernæringsmessig balansert fôr.Kombinasjonen av næringsstoffer er ikke bare designet for at fôret skal spises instinktivt og være ernæringsmessig sunt, det er også sammensatt for å hjelpe katten din med å opprettholde idealvekten og fremme sunne urinveier.ROYAL CANIN® Instinctive i saus inneholder et optimalt nivå av fett for fylle på energilagrene.I tillegg bidrar fiberblandingen og proteinet til metthetsfølelsen.For å imøtekomme de individuelle preferansene til enhver katt er ROYAL CANIN® Instinctive også tilgjengelig i saftig gelé.

