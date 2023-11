PRODUKTDETALJER

Hos noen katter kan fordøyelsessystemet reagere på visse typer fôr. Hvis dette gjelder for katten din, kan det være nødvendig å endre kostholdet for å roe ned magen. Det er mange næringsstoffer som kan ha en beroligende effekt på fordøyelsessystemet til katter. ROYAL CANIN® Sensible 33-tørrfôret egner seg for voksne katter på 1–7 år, og er sammensatt spesielt for å støtte voksne katter som viser tegn til følsomheter overfor visse typer fôr. Det inneholder en eksklusiv kombinasjon av næringsstoffer for å styrke og støtte en optimal fordøyelse. Sensible 33 er svært velsmakende. Det har tre forskjellige former på fôrkulene og nøye utvalgte smaksstoffer for å stimulere fôrinntaket og legge til rette for enklere fordøyelse. I tillegg er det sammensatt for å fremme sunne urinveier hos voksne katter som din. Når kattens fordøyelsessystem viser tegn til bedring, kan du fortsette å fôre den på ROYAL CANIN® Sensible 33. Fôret er nemlig spesialdesignet for å ikke bare støtte kattens fordøyelse, men også for å vedlikeholde den.

