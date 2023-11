Sensory Feel Gravy Adult

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Sensory Feel har en svært attraktiv sammensetning med unike teksturer som bidrar til å kattens sanser når det gjelder munnfølelse (følelsen som fôret stimulerer). Takket være vår innovative produksjonsteknologi har Sensory Feels blanding av kjøttlignende biter i saus fysiske egenskaper som gir teksturelle følelser som både overrasker og bidrar til å stimulere kattens berøringssans. Denne sammensetningen er spesielt utviklet for å matche den optimale makronæringsprofilen som instinktivt foretrekkes av voksne katter. Denne sammensetningen inneholder også en kombinasjon av næringsstoffer som bidrar til å støtte urinveiene til den voksne katten. Andre produkter i ROYAL CANIN® Sensory-serien inkluderer Sensory Taste og Sensory Smell, hver med sin egen attraktive sammensetning for å stimulere kattens appetitt og skape en sansemessig rik fôringsopplevelse. Blandet fôring med både våtfôr og tørrfôr gir katten din en rekke teksturer, noe som bidrar til å stimulere appetitten ytterligere. Sørg for å følge riktig fôringsmengde for å sikre sunne porsjoner.

