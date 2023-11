Sensory Smell Taste Feel Gravy Adult

PRODUKTDETALJER

Denne multipakningen med flere varianter har alle de tre sansemessig stimulerende sammensetningene i ROYAL CANIN® Sensory-serien. Hvert produkt inneholder kjøttlignende biter i saus, og denne multipakningen gir katten din en rik, variert og ernæringsmessig komplett fôringsopplevelse for optimal smakelighet ved måltidene. ROYAL CANIN® Sensory Smell er spesialutviklet med en aromatisk profil som skal stimulere og appellere til kattens kraftige luktesans. ROYAL CANIN® Sensory Taste er laget spesielt med smakfulle smaker for å appellere til kattens særegne smakssans. ROYAL CANIN® Sensory Feel har en sammensetning med en unike teksturer som bidrar til å stimulere kattens berøringssans gjennom munnfølelse (følelsen fôret gir). Hver av disse sammensetningene er spesielt designet for å matche den optimale makronæringsprofilen som instinktivt foretrekkes av voksne katter. ROYAL CANIN® Sensory-produktene inneholder også en kombinasjon av næringsstoffer som bidrar til å støtte urinveiene til den voksne katten. Blandet fôring med både våtfôr og tørrfôr gir katten din en rekke teksturer, noe som bidrar til å stimulere appetitten ytterligere. Sørg for å følge riktig fôringsmengde for å sikre sunne porsjoner.

