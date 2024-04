PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® RENAL LIQUID är ett dietiskt/diætetisk helfoder/fuldfoder för/til katter. Fodret är utvecklat för understödjande av njurfunktionen vid kronisk eller tillfällig njursvikt (njurinsufficiens)/Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens og i tilfælde af midlertidig nyreinsufficiens. Låg fosforhalt och begränsad halt av protein men av hög kvalitet/Lavt fosforindhold og begrænset indhold af protein, der skal være af høj kvalitet. REKOMMENDATION: veterinär bör rådfrågas före användning och före en förlängning av användningstiden/Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Använd/Anbefalet brugsperiode for RENAL LIQUID: inledningsvis i upp till 6 månader för understödjande av njurfunktionen vid kronisk njursvikt/Indledningsvis op til 6 måneder for Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens, och 2-4 veckor för understödjande av njurfunktionen vid tillfällig njursvikt/Hvis foderet anbefales ved midlertidig nyreinsufficiens, er den anbefalede brugsperiode 2 til 4 uger.

Les mer