Adoptere katt

Å ta med en adoptert katt hjem

Når du tar med en adoptert katt hjem for første gang, kan du forsøke å gjøre følgende for at den sakte men sikkert skal venne seg til en ny familie og et nytt miljø:

I starten bør du holde den til ett rom – ideelt sett samme rom som du tenker at kattedoen skal være i, og la dem utforske i stille og rolige omgivelser.

Etter at katten har blitt kjent med omgivelsene, kan du gradvis introdusere kjæledyr som allerede er i hjemmet. Mens katten din kommer i orden, kan det være lurt å bytte leker eller andre materielle ting mellom de nye og eldre kjæledyrene, slik at de venner seg til hverandres lukter.

Sørg for at huset ditt er trygt ved å fjerne eventuelle giftige stoffer, sette gitter foran peiser, samt ved å sørge for at lokkene på søppelbøtter og toaletter er lukket.

Hold katter innendørs i minst fire uker fra de kommer til hjemmet for å begrense sjansene for at de går seg bort

Før du introduserer den nye katten for kjæledyr som allerede er i hjemmet, må du så snart som mulig finne en god veterinær som kan utføre en sjekk. Dette kan forhindre spredning av eventuelle infeksjoner.

Her kan du adoptere katter

Hvis du ønsker å adoptere en katt, har du mange alternativer, deriblant:

Venner, naboer eller bekjente som har fått et kull ved et uhell. I dette tilfellet må katten sannsynligvis vaksineres og kontrolleres av en veterinær.

Omplasseringssenter: Det finnes kenneler som spesialiserer seg på katter. Sørg for å lese deg opp på kennelen før du besøker den.

Den lokale veterinæren. Det kan lønne seg å spørre den lokale veterinæren – ofte blir uønskede eller forlatte katter og kattunger tatt med dit. Hvis ikke kan de henvise deg til lokale kenneler de vet har kattunger.

Ved å gjøre grundige undersøkelser om det å adoptere en katt, øker du sjansene dine for at du får en sunn katt som liker deg like godt som du liker den.