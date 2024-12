Amerikansk akita

Vennlig, årvåken, lydhør, verdig, lærevillig og modig: Dette er adjektiver som best beskriver den amerikanske akitaen. Denne kraftfulle følgesvennen er hyllet for sitt naturlige vaktinstinkt, og det anbefales sterkt å starte sosialiseringen fra en svært tidlig alder. Den er relativt skeptisk til personer den ikke kjenner, og kan være litt dominerende overfor andre hunder.

Den er stille, men gjør seg absolutt bemerket med sin selvsikre utstråling under alle omstendigheter. Hodet sies å ligne et bjørnehode, spesielt isbjørnens, og det er faktisk mange flere likheter mellom de to artene.

