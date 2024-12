Bullmastiff er en kraftig bygd hunderase. Utseende får dem til å se sterke ut, uten at det går ut over vekten. De livlige, årvåkne og lojale hundene har et rykte på seg for å være tøffe, aktive og pålitelige vakthunder.

Til tross for den store størrelsen, er hunder av denne rasen svært vennlige, og er perfekte familiekjæledyr.

Kilde: Sentrale fakta og egenskaper hentet fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)