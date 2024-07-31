Dobermann

Dobermann ble godt kjent som modige og selvsikre hunder for deres tapperhet under beskytning i andre verdenskrig.
Om rasen dobermann

Dobermann er en mellomstor, sterk hund. Doberman er rolig, og har et bestemt uttrykk.

Vennlige og rolige hunder som er viet til familien sin, ofte er de modige hunder som er veldig selvsikre og balanserte, og som følger godt med hva som foregår rundt seg. 

Kilde: Sentrale fakta og egenskaper hentet fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)

Rasepesifikasjoner

Land: Tyskland

Størrelseskategori: Mellomstor

Gjennomsnittlig forventet levetid: 10-12 år

Vennlig / Rolig / Lojal / Årvåken / Arbeidsom / Tøff / Selvsikker / Sosial / Rolig

Viktige fakta

  • Mild mot barn
  • Disse hundene er supre vakthunder
  • Krever mye plass utendørs

