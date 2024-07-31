Dobermann er en mellomstor, sterk hund. Doberman er rolig, og har et bestemt uttrykk.

Vennlige og rolige hunder som er viet til familien sin, ofte er de modige hunder som er veldig selvsikre og balanserte, og som følger godt med hva som foregår rundt seg.

Kilde: Sentrale fakta og egenskaper hentet fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)