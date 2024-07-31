Dobermann
Dobermann ble godt kjent som modige og selvsikre hunder for deres tapperhet under beskytning i andre verdenskrig.
Om rasen dobermann
Dobermann er en mellomstor, sterk hund. Doberman er rolig, og har et bestemt uttrykk.
Vennlige og rolige hunder som er viet til familien sin, ofte er de modige hunder som er veldig selvsikre og balanserte, og som følger godt med hva som foregår rundt seg.Kilde: Sentrale fakta og egenskaper hentet fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)
Rasepesifikasjoner
Land: Tyskland
Størrelseskategori: Mellomstor
Gjennomsnittlig forventet levetid: 10-12 år
Vennlig / Rolig / Lojal / Årvåken / Arbeidsom / Tøff / Selvsikker / Sosial / Rolig
Viktige fakta
- Mild mot barn
- Disse hundene er supre vakthunder
- Krever mye plass utendørs
Lik og del denne siden