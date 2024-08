Selv om rasens opprinnelse er usikker, antas at den gule schnauzeren var en av de opprinnelige hundene under opprettelsen av rasen. En hundeoppdretter i Amsterdam solgte disse hundene som en «gårdshund for herrer» til besøkende ved markedet i byen. Navnet ble etterhvert endret til «Smous», med andre ord «striskjegget».

En hollandsk smoushond er normalt kjærlig, munter og svært bekvem. De er verken overdrevent engstelige eller hyperaktive. Hunder av denne rasen fungerer svært godt som familiehunder, og normalt vil de ikke bjeffe eller stikke avgårde på egenhånd.

Kilde: Sentrale fakta og egenskaper hentet fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)