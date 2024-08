Flat coated retriever deler mange egenskaper med andre retrievere, deriblant omgjengelighet med mennesker og andre hunder, et naturtalent for å hente ting, og en kjærlighet for vann.

De kjærlige og energiske hundene tar med seg den valplignende begeistringen godt inn i voksen alder, og passer best for aktive familier som er glade i å være utendørs.

Kilde: Sentrale fakta og egenskaper hentet fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)