Disse intelligente og velbalanserte hundene er årvåkne, stolte og robuste. Kroppsformen er så og si kvadratisk og benstrukturen er god. De er likevel elegant bygget og beveger seg på en grasiøs måte. De fanger blikket med et nesten menneskelig utrykk. De er hverken skye eller aggressive, men er svært årvåkne og knytter sterke bånd til eierne sine.

All tre rasene (griffon bruxellois, griffon belge og petit brabancon) nedstammer fra en liten, ruhåret hund under navnet «smousje», som var å finne i Brussel-regionen i århundrer. De små hundene ble avlet for å vokte vogner og holde stallene fri for gnagere. Begge griffon-rasene er ruhårede og kan skilles fra hverandre på fargen, mens petit brabancon har kort hår.

Kilde: Sentrale fakta og egenskaper hentet fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)